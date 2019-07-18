قياس النتائج برقم الهوية : رابط استعلام نتائج قياس اختبار القدرة المعرفية 1440

أعلن قبل قليل المركز الوطني للقياس والتقويم عن رابط استعلام قياس النتائج برقم الهوية، الفترة الأولى، وذلك اليوم الخميس الموافق 18 / 7 / 2019، وذلك من خلال موقع قياس نتائج القدرات المعرفية الرسمي، وكان الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية اشتكى من صعوبة الحصول على نتائج قياس اختبار القدرة المعرفية بسبب الزحف الكبير على موقع قياس، الأمر الذي إلى دعوة مسؤولي بوابة المركز الوطني للقياس والتقويم إلى توفير طرق بديلة من اجل معرفة نتائج اختبار القدرات.

الجدير بالذكر أن اختبار القدرات المعرفية عبارة عن جملة من القدرات المعرفية والإمكانات التي يمتلكها الفرد، وذك من أجل إدراك وفهم المعلومات، والعلاقة بين الأحداث والأشياء، كم أن اختبار القدرة المعرفية يساهم في إصدار بعض الأحكام وتقييم المواقف الحياتية التي يتعرض لها الفرد من خلال بعض المواقف التي يتم وضعه به لتقييمها.

نتائج القدرة المعرفية

يرى العديد من العلماء أن أهمية اختبار القدرة المعرفية تكمن في أهمية الاختبار ذاته، وهي عبارة عن بعض من وسائل التعلم واكتساب بعض المهارات، من أجل استخدام تلك المهارات في حل المشكلات، وأيضاً التحكم في الحياة البيئية المحيطة بالفرد، ويحاول الاختبار منح الطالب التكيف مع البيئة التي يعيش بها، وفق أي ظروف أو شروط يتم وضعه بها.

الغرض من اختبار القدرة المعرفية

بحسب الدراسات العلمية والنظريات التي تم نشرها فإن الغرض من اختبار القدرة المعرفية هو أن هذا النوع من الاختبارات يساعد على التنبؤ بنجاح الموظف أثناء إنهاء المهام الوظيفية الخاصة به، وذلك بغض النظر عن نوعية تلك الوظيفة، وأثبتت الدراسات أن ذلك النوع من الاختبارات يقيس بعض العمليات المعرفية، والقدرات ذات الطبيعية العمومية، مع الأخذ في الاعتبار أن هذا الاختبار يتم استخدامه وفق بعض المعايير أو الأدوات التي يتم استخدامها من قبل وزارة التنمية الاجتماعية.

نتائج قياس اختبار القدرة المعرفية

تم اختيار هذا النوع من الاختبارات بناءً على بعض العوامل والنظريات الحديثة، حيث أثبتت نظرية كارول هورن كاتل، أن اختبار القدرة المعرفية يتكون من بعض المحاور، وقبل استعلام نتائج قياس اختبار القدرة المعرفية ينبغي عليك أن تعرف أن محتوى الاختبار يتكون من بعض المحاور الرئيسية وهي القدرة اللفظية، القدرة الكمية، القدرة الاستدلالية، وأخيراً القدرة المكانية، وكل اختبار منهم لهم ضوابط وشروط ومعايير.

قياس النتائج برقم الهوية

قبل أيام أعلن المركز الوطني للقياس والتقويم أنه سيتم إعلان نتائج قياس أو نتائج القدرة المعرفية من خلال بوابة المركز الوطني للقياس، وذلك من خلال رابط قياس النتائج برقم الهوية، اليوم الخميس الموافق 15 ذي القعدة لعام 1440، وكانت وزارة الخدمة المدنية اعتمدت اختبار القدرات المعرفية للجنسين من الجامعيين على المرتبة السادسة، السابعة الثامنة، وهو شرط دخول المفاضلات على الوظائف الإدارية.