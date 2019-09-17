قياس المعملين | رابط التسجيل وموعد الاختبار والتخصصات.. المركز الوطني للقياس

قياس المعلمين| أعلن مركز قياس أن هناك فترة محددة لحصر التسجيل في اختبارات كفايات المعلمين وذلك للمتقدمين الجدد أو للحاصلين على أقل من 50 في اختبارات المعلمين ؛ وهذا نتيجة الإقبال الشديد الذي من المتوقع حدوثه على عمليات التسجيل في اختبار المعلمين، وفق ما أعلنه مركز قياس.







قياس المعلمين وفتح باب التسجيل لباقي المتقدمين

كما أوضح مركز قياس المعلمين عن إتاحة باب التسجيل لجميع المتقدمين في اختبار كفايات المعلمين؛ إذ حدد قياس موعد فتح باب التسجيل في اختبار المعملين لمن لم يسبق له الاختبار أو الحاصلين على درجة أقل من (50) يوم 16 /9 /2019م .







رابط تسجيل قياس المعلمين| المركز الوطني للقياس

ويمكن لجميع المتقدمين يوم 16 / 9 الدخول على رابط المركز الوطني للقياس من (هنا)، ويكون بدء باب التسجيل في اختبارات المعلمات للاتي يختبرن للمرة الأولى أي من لم يسق لهن الاختبار أو اللاتي حصلن عى درجة أقل من (50) في 24 /9 /2019م ، ويبدأ باقي المتقدمين التسجيل في يوم 2019/10/8م ، وذلك للمعلمين والمعلمات.

تخصصات اختبار المعملين

وأشار مركز قياس لاختبار المعلمين أنه يتم تطبيق اختبار المعلمين التخصصي وذلك في التخصصات التالية:







العلوم.

الإعاقة البصرية.

الإعاقة السمعية.

التوحد.

المكتبات.

قياس المعلمين

يتيح مركز قياس المعلمين التسجيل عبر شاشة «الاختبارات المتاحة للتسجيل» وذلك بعد تسجيل الدخول على الملف الخاص بالتقديم ، إذ يكون التسجيل متاحا لهذه الاختبارات في 24 /9 /2019 .

وأكد مركز قياس أن الاختبارات تكون للمتقدمين الجدد على الوظائف التعليمية، ، ويكون التسجيل في اختبار رخصة المعلم في تاريخ 30 / 12 / 2019م، ويبدأ الاختبار في الفترة 21-2020/3/28.