اعلن المركز الوطني للقياس عن إعلان نتائج القدرات المعرفية اليوم الخميس للفترة الأولى للعام 1440 والموافق 17 /7 /2019، وبالتالي ينجلي القلق والتوتر الذي مر على خلال الفترة الماضية في انتظار إعلان نتائج القدرة المعرفية ليعلن “Qiyas” عن النتيجة، ومن خلال هذه المقالة نوضح طريقة معرفة نتائج القدرات المعرفية من خلال البوابة الإلكترونية للمركز الوطني للقياس، والذي مر بمراحل مختلفة لإعلان النتيجة، أولها إنشاء دورة اختبار القدرة المعرفية ومن ثم تنفيذ هذه الخطة التي أعدت للاختبار، مع قراءة أوراق الإجابة الخاصة باختبار القدرة المعرفية للمتقدمين، والأرشفة الإلكترونية للاختبار، مع رفع تلك البيانات على النظام المختص، والعمل على تصحيح بيانات الطالب المتقدم للاختبار، وتحليل الاختبار والعمل على موازنته، واحتساب درجات الطالب، والتأكد من صدق الدرجات وتكافؤ الفرص، ومن ثم إعلان نتيجة القدرة المعرفية وتزويد قياس الجهات المستفيدة بنسخة من نتائج الاختبار.

نتائج القدرة المعرفية

بعد إعلان قياس عن النتيجة اليوم الخميس يمكنكم الدخول على رابط قياس “qiyas.sa” وسوف تظهر واجهة الموقع بالشكل التالي:

واختيار استعلام عن نتيجة اختبار ومن ثم تسجيل الدخول والعمل على معرفة نتائج اختبار القدرة المعرفية من قياس بسهولة، حيث شهد موقع قياس إقبال الكثير من المستفيدين من إعلان نتائج القدرة المعرفية بغرض الاستعلام عن النتائج، حيث صعد qiyas إلى الترند الأكثر في محركات البحث في فترة قصيرة، وتدشين هاشتاج #نتائج_القدرة_المعرفية بموقع تويتر مع تمنياتنا بالتوفيق للجميع.

#تنبيه: ستُعلن نتائج #اختبار_القدرة_المعرفية (الفترة الأولى) غداً الخميس 15 ذو القعدة 1440هـ الموافق 18-7-2019م. نرجو للجميع التوفيق. pic.twitter.com/Z0IabcYERu — قياس | Qiyas (@QiyasOnline) July 17, 2019

كما يمكنكم الاستعلام عن نتائج قياس لاختبار القدرات المعرفية بالاتصال على الرقم الموحد للمركز الوطني للقياس 00 33 555 واجراء الاستعلام عن النتائج.