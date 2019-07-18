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“قياس الآن” نتائج اختبار القدرة المعرفية “الفترة الأولى” 1440هـ

كتب محمود الهواريفي آخر تحديث
“قياس الآن” نتائج اختبار القدرة المعرفية “الفترة الأولى” 1440هـ
qiyas

اعلن المركز الوطني للقياس عن إعلان نتائج القدرات المعرفية اليوم الخميس للفترة الأولى للعام 1440 والموافق 17 /7 /2019، وبالتالي ينجلي القلق والتوتر الذي مر على خلال الفترة الماضية في انتظار إعلان نتائج القدرة المعرفية ليعلن “Qiyas” عن النتيجة، ومن خلال هذه المقالة نوضح طريقة معرفة نتائج القدرات المعرفية من خلال البوابة الإلكترونية للمركز الوطني للقياس، والذي مر بمراحل مختلفة لإعلان النتيجة، أولها إنشاء دورة اختبار القدرة المعرفية ومن ثم تنفيذ هذه الخطة التي أعدت للاختبار، مع قراءة أوراق الإجابة الخاصة باختبار القدرة المعرفية للمتقدمين، والأرشفة الإلكترونية للاختبار، مع رفع تلك البيانات على النظام المختص، والعمل على تصحيح بيانات الطالب المتقدم للاختبار، وتحليل الاختبار والعمل على موازنته، واحتساب درجات الطالب، والتأكد من صدق الدرجات وتكافؤ الفرص، ومن ثم إعلان نتيجة القدرة المعرفية وتزويد قياس الجهات المستفيدة بنسخة من نتائج الاختبار.

Qiyas
نتائج القدرة المعرفية

نتائج القدرة المعرفية

بعد إعلان قياس عن النتيجة اليوم الخميس يمكنكم الدخول على رابط قياس “qiyas.sa” وسوف تظهر واجهة الموقع بالشكل التالي:

نتائج القدرة المعرفية
qiyas

واختيار استعلام عن نتيجة اختبار ومن ثم تسجيل الدخول والعمل على معرفة نتائج اختبار القدرة المعرفية من قياس بسهولة، حيث شهد موقع قياس إقبال الكثير من المستفيدين من إعلان نتائج القدرة المعرفية بغرض الاستعلام عن النتائج، حيث صعد qiyas إلى الترند  الأكثر في محركات البحث في فترة قصيرة، وتدشين هاشتاج #نتائج_القدرة_المعرفية بموقع تويتر مع تمنياتنا بالتوفيق للجميع.

كما يمكنكم الاستعلام عن نتائج قياس لاختبار القدرات المعرفية بالاتصال على الرقم الموحد للمركز الوطني للقياس 00 33 555 واجراء الاستعلام عن النتائج.

عن الكاتب

محمود الهواري

حاصل على بكالوريوس التجارة شعبة المحاسبة من جامعة الأزهر الشريف .. اعمل كاتب بموقع نجوم مصرية واعمل في مجال تحليل ميزانية الشركات الصغيرة وأعمال المحاسبة والخطط التسويقية عبر الإنترنت .. متابع للأخبار الاقتصادية والشركات الناشئة مهتم بالتدوين التقني الجديد والكتابة عن احدث المنتجات التكنولوجية وأخبار الفن المختلفة

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