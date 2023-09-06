قوات حرس الحدود بمنطقة جازان يحبط تهريب 76 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر

تواصل الجهات الأمنية بالمملكة العربية السعودية خلال هذه الفترة إحكام قبضتها على مروجي ومهربي المواد المخدرة، واليوم استطاعت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الحرث بمنطقة جازان أن تحبط تهريب حوالي “76” كيلوجراما من نبات القات المخدر.

قوات حرس الحدود بجازان- مصدر الصورة: "صحيفة سبق"

وقد تم القبض على المتهمين وجرى استكمال الإجراءات القانونية الأولية، وتسليم جميع المضبوطات للجهات المختصة لمتابعة التحقيقات ومن ثم توقيع العقوبة اللازمة على المتهمين.

ومن جانبها فقد حثت الجهات الأمنية المواطنين والمقيمين بسرعة الإبلاغ عن أي معلومة يحصلون عليها عن الأشخاص التي تمارس النشاطات التي تتعلق بتهريب أو ترويج المخدرات.

وذلك عن طريق الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و (999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، أو من خلال البريد الإلكتروني 995 @ gdnc. gov. sa، وقد أكدت الجهات الأمنية أنها سوف تعالج جميع البلاغات الواردة إليها من المواطنين بسرية تامة.