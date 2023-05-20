أخبار السعودية

قوات حرس الحدود بالسعودية تحبط محاولة تهريب 200 كجم من نبات القات المخدر في جازان

أحمد أبو الدهب

قامت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان بالمملكة العربية السعودية بإحباط محاولة تهريب 200 كيلوجرام من نبات القات المخدر.

 وقد استطاعت القوات الأمنية بمنطقة جازان أن تقبض على المتورطين، وقد جرى تسليمهم للجهات المختصة ويتم استكمال الإجراءات النظامية الأولية ضدهم، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

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وتناشد قوات الأمن بجازان بضرورة الإخبار عن أي معلومات تتوفر لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات لها صلة بتهريب أو ترويج المواد المخدرة، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام “911” في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و”999″ في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات “995”، أومن خلال البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وسيتم معالجة البيانات المرسلة بكل تحفظ.

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أحمد أبو الدهب

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