قوات الأمن الخاصة تعلن عن فتح باب التسجيل لرتبة جندي أمن “نساء” 1444
أعلنت قوات الأمن الخاصة عن فتح باب التسجيل لرتبة جندي أمن للنساء لعام 1444، وذلك للسيدات الحاصلات على مؤهل الشهادة والثانوية العامة وما يعادلها، ولكن وضعت أيضاً عدد من الشروط التي يجب أن تتوافر في كل الراغبات في التسجيل في تلك الوظائف العسكرية والتي سنوضحها لكم في فقرات هذا المقال، تابعونا.
فتح باب التسجيل لرتبة جندي أمن
فقد أوضحت قوات الأمن الخاصة في المملكة العربية السعودية عن وجود عدد من الوظائف العسكرية النسائية الشاغرة حالياً، حيث تم فتح باب التسجيل لرتبة جندي أمن والعمل في بعض الإدارات والوحدات الخاصة بقوات الأمن الخاصة الميدانية.
شروط التسجيل في الوظائف العسكرية
وضعت وزارة الدفاع السعودية عدد من الشروط التي يجب أن تتوافر في كل من ترغب في التقديم في تلك الوظائف المتاحة، وهي كالتالي:
- يكون أن تكون المتقدمة سعودية الأصل وتقيم إقامة كاملة في المملكة العربية السعودية، ولكن يستثنى من ذلك من نشأت مع والديها أثناء خدمتهما خارج أراضي المملكة.
- كما يجب ألا يقل عمر المتقدمة عن 23 عام ولا يزيد عن 40 عام.
- يجب ألا يقل طولها عن 160 سنتيميتر.
- كما يجب أن تكون المتقدمة حسنة السيرة والسلوك والسمعة.
- لا يكون عليها أي حكم قضائي سواء بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة وغيرها.
- يجب أن لا يكون قد تم فصلها من إحدى الكليات أو المعاهد العسكرية.
- لا يكون متزوجة من غير سعودي الجنسية.
- يجب أن ليس لها خدمة سابقة في أي جهة حكومية.
- يجب أن تكون المتقدمة حاصلة على المؤهل الدراسي المطلوب في كل وظيفة.
- كما يجب أن تكون لائقة طبياً وخلية من أي أمراض مزمنة أو معدية أو نفسية.
- عليها أن تجتاز الفحص الطبي وأيضاً تجتاز المقابلة الشخصية التي تحدد لها.
- وأيضاً يجب أن تقوم المتقدمة بتسجيل درجة إختبار القدرات العامة التي حصلت عليه.
- يجب أن يكون لديها هوية وطنية مستقلة وسارية الصلاحية عند التقديم.
- يتم التقدم بشكل إلكتروني من خلال موقع أبشر توظيف على شبكة الإنترنت بكل سهولة وسرعة.