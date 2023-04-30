قوات الأمن الخاصة تعلن عن فتح باب التسجيل لرتبة جندي أمن “نساء” 1444

أعلنت قوات الأمن الخاصة عن فتح باب التسجيل لرتبة جندي أمن للنساء لعام 1444، وذلك للسيدات الحاصلات على مؤهل الشهادة والثانوية العامة وما يعادلها، ولكن وضعت أيضاً عدد من الشروط التي يجب أن تتوافر في كل الراغبات في التسجيل في تلك الوظائف العسكرية والتي سنوضحها لكم في فقرات هذا المقال، تابعونا.

فتح باب التسجيل لرتبة جندي أمن

فقد أوضحت قوات الأمن الخاصة في المملكة العربية السعودية عن وجود عدد من الوظائف العسكرية النسائية الشاغرة حالياً، حيث تم فتح باب التسجيل لرتبة جندي أمن والعمل في بعض الإدارات والوحدات الخاصة بقوات الأمن الخاصة الميدانية.

شروط التسجيل في الوظائف العسكرية

وضعت وزارة الدفاع السعودية عدد من الشروط التي يجب أن تتوافر في كل من ترغب في التقديم في تلك الوظائف المتاحة، وهي كالتالي: