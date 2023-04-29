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قوات الأمن الخاصة: فتح باب التسجيل لرتبة جندي أمن “نساء”

محمد صفوت

تم الإعلان عن فتح باب التسجيل لرتبة جندي أمن في قوات الأمن الخاصة للنساء السعوديات الحاصلات على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وفقًا لإعلان صادر عن الجهة المعنية، وأوضح الإعلان أن الوظائف العسكرية النسائية المتاحة تتضمن العمل في إدارات ووحدات قوات الأمن الخاصة الميدانية.

قوات الأمن الخاصة: فتح باب التسجيل لرتبة جندي أمن "نساء"

شروط التقديم على رتبة جندي أمن “نساء”

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تم تحديد بعض المؤهلات الأساسية للمتقدمات، حيث يجب أن تكون سعودية الأصل والمنشأ، ولا يقل عمرها عن 23 سنة ولا يزيد عن 40 سنة، وطولها لا يقل عن 160 سم، ويجب أن تكون حسنة السيرة والسلوك والسمعة، وغير محكوم عليها بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، وألا تكون مطرودة من أي كلية أو معهد عسكري.

وضمت الشروط أيضًا عدم زواج المتقدمة من غير السعوديين، وعدم وجود خدمة سابقة في أي جهة حكومية، مع الحرص على الحصول على المؤهل الدراسي المطلوب، وتمتلك اللياقة الطبية، ولا تعاني من الصرع أو أي أمراض نفسية، وتمتثل للفحص الطبي والمقابلة الشخصية وجميع مراحل القبول، وعلاوة على ذلك، يجب عليها تسجيل درجة اختبار القدرات العامة، ويتعين عليها أن تحمل هوية وطنية سارية المفعول عند التقديم.

محمد صفوت

محمد صفوت، 25 سنة، عندي شغف وحب كبير للقراءة والتعلم، بحب أشارك معرفتي مع الناس عن طريق الكتابة بأسلوب شيق وممتع، قمت بالعمل في العديد من المواقع الإلكترونية الإخبارية ولدي خبرة في الأخبار التقنية

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