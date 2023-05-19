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قوات أمن ظهران الجنوب تنجح في القبض على ثلاث مخالفين لترويجهم 40 كجم من نبات القات المخدر

أحمد أبو الدهب

نجحت شرطة محافظة ظهران الجنوب بمنطقة عسير في القبض على ثلاث مخالفين لنظام أمن الحدود يحملون الجنسية الإثيوبية، وذلك لقيامهم بترويج حوالي 40 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.

 وقد تم إيقاف المتهمين على الفور وجاري اتخاذ الإجراءات النظامية ضدهم، وتم إحالتهم إلى الجهة المختصة لتوقيع أقصى العقوبة عليهم.

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كما ناشدت الجهات الأمنية بالمملكة العربية السعودية مواطنيها والمقيمين على أراضيها بضرورة الإبلاغ عن كل ما يتوافر لديهم من معلومات عن الأنشطة التي لها صلة بتهريب أو ترويج المواد المخدرة، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام “911” في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و”999″ في بقية مناطق المملكة العربية السعودية.

 رقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات “995”، ومن خلال البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وصرحت قوات الأمن أنها سوف تعالج كل البيانات المرسلة إليها بسرية تامة.

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أحمد أبو الدهب

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