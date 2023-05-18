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قوات أمن تبوك: القبض على مواطن قام بترويج مادة الإمفيتامين والحشيش وبحوزته أسلحة نارية

أحمد أبو الدهب

قامت المديرية العامة لمكافحة المخدرات بالمملكة العربية السعودية بالقبض على مواطن من منطقة تبوك وذلك لقيامه بترويج مادة الإمفيتامين المخدر وكذلك مادة الحشيش المخدر، وقد تم ضبط أسلحة وذخائر حية مع المتهم، وقد استطاعت قوات الأمن من إيقافه وجاري اتخاذ كل الإجراءات النظامية ضده، وإحالته إلى النيابة العامة.

ضرورة الإبلاغ عن أي معلومات

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ومن جانبها فقد حثت الجهات الأمنية أن يقوم كل مواطن ومقيم بالمملكة العربية السعودية ممن لديه أي معلومات تخص نشاطات لها صلة بتهريب أو ترويج المواد المخدرة، أن يقوم بالابلاغ عن هذا النشاط وذلك عن طريق الاتصال بالأرقام “911” في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و”999″ في بقية مناطق المملكة العربية السعودية، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات “995”، ومن خلال البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وسيتم معالجة جميع البلاغات بكل سرية.

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أحمد أبو الدهب

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