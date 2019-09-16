قوات أمن المنشآت 1441 تعلن عن وظائف شاغرة للثانوية العامة رابط وشروط التقديم

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن بدء أستقبال طلبات التسجيل و القبول في وظائف أمن المنشآت على رتبة جندي للتعيين في مختلف مناطق المملك العربية السعودية، علي أن يتم استقبال طلبات القبول عير منصة أبشر للتوظيف ابتداء من اليوم وحتي يوم الخميس الموافق 1441/1/20 هـ من الساعة الثامنة صباحا، كما حددت الإدارة العامة للقبول المركز بوزارة الداخلية أن التقديم سيكون متاحا وفقا لشروط سوف نتعرف عليها من خلال هذا الموضوع.







وظائف قوات أمن المنشآت ونقدم لكم متابعي موقع نجوم مصرية الشروط اللازمة للقبول في الوظائف المعلن عنها من قبل الإدارة العامة للقبول المركزي بوزارة الداخلية السعودية علي رتبة جندي وهي كالآتي :

يشترط أن يكون المتقدم للوظيفة حاصل علي الثانوية العامة أو ما يعادلها.

أن يكون المتقدم للوظيفة سعودي الجنسية، الأصل والمنشأ ويتم استثناء من نشأ مع أسرته خارج المملكة أثناء خدمة الدولة

أن يكون حسن السمعة والسير والسلوك، وغير محكوم عليه سابقا في جرائم مخلة بالشرف والأمانة. يشترط أن تكون بطاقة الهوية سارية في وقت التقديم علي الوظائف.

أن لا يقل طوله عن 168 سم وأن يكون وزنه مناسب مع طوله وفقا للائحة الطبية.

أن لا يكون متزوج من غير سعودية.

أن يجتاز المتقدم اختبارات القبول وكافة الإجراءات المطلوبة.

في حالة حصول المتقدم علي شهادة صادرة من خارج المملكة يجب تقديم معادلتها من وزارة التعليم ومصدق عليها.

يشترط أن لا يكون قد سبق للمتقدم التعيين علي وظيفة تابعة لنظام الخدمة العسكرية، أو تم إنهاء خدماته من أحد المراكز أو الكليات أو المعاهد العسكرية لأي سبب.

يمكنكم التقديم علي وظائف قوات أمن المنشآت عبر موقع أبشر للتوظيف.