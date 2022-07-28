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قوات أمن المنشآت تعلن توفر وظائف عسكرية لحملة الثانوية 2022

معتز العايش

أعلنت وزارة الداخلية (الإدارة العامة للقبول المركزي) عن فتح باب القبول والتسجيل في قوات أمن المنشآت للرجال على رتبة (جندي أول، جندي موسيقى) في جميع مناطق المملكة، في هذا المقال سنتطرق إلى متطلبات كل رتبة وظيفية، شروط القبول وطريقة التقديم.

قوات أمن المنشآت
إعلان قوات أمن المنشآت
إعلان قوات أمن المنشآت

متطلبات الرتب الوظيفية:

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جدول رواتب أمن المنشآت 1444 هـ | جميع تفاصيل الرواتب حسب الدرجة والرتبة

– جندي أول:
المؤهل المطلوب: شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها + دورة تدريبية معتمدة أو دبلوم لمدة سنة أو أكثر بعد التخرج من الثانوية العامة للتخصصات المطلوبة أو مؤهل أعلى في نفس التخصص المطلوب.

– جندي:
المؤهل المطلوب: شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

متطلبات الرب في قوات أمن المنشآت
متطلبات الرتب الوظيفية

الشروط العامة للقبول:

  • أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ باستثناء من نشأ مع والده أثناء عمله خارج المملكة.
  • أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك والسمعة وأن لا يكون قد حكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
  • أن لا يكون المتقدم سبق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو تم فصله من أحد المراكز أو المعاهد ذات الطابع العسكري.
  • أن لا يكون المتقدم موظفا في أي جهة حكومية.
  • أن لا يكون متزوجا من غير سعودية.
  • اجتياز المتقدم لكافة اختبارات وإجراءات القبول.
  • أن يتناسب طول المقدم مع وزنه وأن يكون لائقا طبيا.
  • توفر المؤهل العلمي والفني للوظيفة المتقدم لها مع ضرورة مصادقة المؤهل العلمي والفني من قبل جهة الاختصاص.
شروط القبول في قوات أمن المنشآت
الشروط العامة للقبول في قوات أمن المنشآت

ملاحظة:

يتم ملأ جميع الحقول المطلوبة بطريقة صحيحة وبمنتهى الدقة، حيث يتم استبعاد كل من لديه اختلاف في البيانات الشخصية التي تم إدراجها حسب الشروط المعتمدة.

القوات الخاصة بأمن المنشآت
القوات الخاصة بأمن المنشآت

رابط وطريقة التقديم:

  • في الخطوة الأولى الدخول إلى الدخول إلى منصة أبشر للتوظيف.
  • في الخطوة الثانية الضغط على وظائف متاحة في الصفحة الرئيسية.
  • ثالثا اختيار التقديم على قوات أمن المنشآت.
  • رابعا قراءة الشروط والأحكام بتمعن والموافقة عليها.
  • خامسا اختيار الوظيفة المطلوبة والضغط على تقدم الآن.
  • سادسا إدخال جميع البيانات الشخصية المطلوبة وبيانات الاتصال بطريقة صحيحة.
  • سابعا إرفاق الوثائق والمستندات المطلوبة.
  • ثامنا الضغط على تأكيد طلب التسجيل.
طريقة التقديم عبر أبشر
طريقة التقديم عبر أبشر
معتز العايش

السلام عليكم انا معتز من الجزائر طالب في جامعة قسنطينة ادرس الرياضيات و الاعلام الالي لدي خبرات متعددة في مجال التقنية و كذلك التصميم و التسويق


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