قوات أمن المنشآت تعلن توفر وظائف عسكرية لحملة الثانوية 2022

أعلنت وزارة الداخلية (الإدارة العامة للقبول المركزي) عن فتح باب القبول والتسجيل في قوات أمن المنشآت للرجال على رتبة (جندي أول، جندي موسيقى) في جميع مناطق المملكة، في هذا المقال سنتطرق إلى متطلبات كل رتبة وظيفية، شروط القبول وطريقة التقديم.

متطلبات الرتب الوظيفية:

– جندي أول:

المؤهل المطلوب: شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها + دورة تدريبية معتمدة أو دبلوم لمدة سنة أو أكثر بعد التخرج من الثانوية العامة للتخصصات المطلوبة أو مؤهل أعلى في نفس التخصص المطلوب.

– جندي:

المؤهل المطلوب: شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

الشروط العامة للقبول:

أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ باستثناء من نشأ مع والده أثناء عمله خارج المملكة.

أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك والسمعة وأن لا يكون قد حكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

أن لا يكون المتقدم سبق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو تم فصله من أحد المراكز أو المعاهد ذات الطابع العسكري.

أن لا يكون المتقدم موظفا في أي جهة حكومية.

أن لا يكون متزوجا من غير سعودية.

اجتياز المتقدم لكافة اختبارات وإجراءات القبول.

أن يتناسب طول المقدم مع وزنه وأن يكون لائقا طبيا.

توفر المؤهل العلمي والفني للوظيفة المتقدم لها مع ضرورة مصادقة المؤهل العلمي والفني من قبل جهة الاختصاص.

ملاحظة:

يتم ملأ جميع الحقول المطلوبة بطريقة صحيحة وبمنتهى الدقة، حيث يتم استبعاد كل من لديه اختلاف في البيانات الشخصية التي تم إدراجها حسب الشروط المعتمدة.

رابط وطريقة التقديم: