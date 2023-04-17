قوات “أمن الطرق” تعثر على طفلة سعودية تاهت عن أسرتها على طريق “الدمام–الرياض”

عثرت القوات الخاصة لأمن الطرق في المنطقة الشرقية على طفلة تاهت عن عائلتها على طريق “الدمام_الرياض” السريع.

وذكر “أمن الطرق” عبر حسابه الرسمي في “تويتر” أن قواته في المنطقة الشرقية عثرت على طفلة فُقِدت بعد نسيانها من ذويها إثر توقفهم على طريق الدمام – الرياض السريع، حيث تم تسليمها للعائلة وهي بصحة جيدة الآن.

تنويه من القوات الخاصة لأمن الطرق:

وعلى صعيد متصل، نوهت القوات الخاصة لأمن الطرق التقيد بالأنظمة لسالكي الطرق السريعة في السعودية، واتباع تعليمات السلامة خلال السفر على الطرق، خاصة مع تقلبات الأجواء التي تمر بها مناطق المملكة خلال هذه الأيام.

ما هي قواعد السلامة الواجب اتخاذها في الرحلات البرية؟

هناك مجموعة من القواعد المتخذة لتجنب حصول المشكلات خلال الرحلات البرية، والتي من شأنها إفساد الرحلة والشعور بالاستياء بدلاً من المتعة، ومن هذه القواعد نذكر:

قواعد السلامة العامة:

تتضمن قواعد السلامة العامة اتخاذ بعض الإجراءات والتجهيزات، والتي تساعد على إبقاء الأشخاص آمنين، ومنها ما يلي: