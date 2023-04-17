قوات أمن الطرق السعودية العثور على طفلة تركها أهلها على الطريق السريع الدمام- الرياض

عثرت القوات الخاصة لأمن الطرق اليوم في المنطقة الشرقية على طفلة تركها أهلها نسياناً منهم، وكان ذلك على الطريق السريع (الدمام- الرياض).

كما بينت إدارة «أمن الطرق»، بعد نشر تغريدة من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أن “القوات الخاصة بها في المنطقة الشرقية قد عثرت اليوم على طفلة تم فقدها بعد أن نسيها أهلها وذلك عندما توقفوا على الطريق السريع المؤدي إلى “الدمام – الرياض السريع”، وبعد العثور على الطفلة تم تسليمها لأهلها وهي الآن تتمتع بصحة جيدة”.

من ناحية أخرى فقد شددت القوات الخاصة لأمن الطرق، على أهمية الإلتزام بالقوانين المنظمة لسالكي الطرق السريعة في المملكة العربية السعودية، وحثهم على أن يتبعوا التعليمات التي وضعتها الإدارة حرصاً على سلامتهم أثناء السفر على الطرق، خاصة مع تقلبات حالة الطقس التي تمر بها معظم مناطق المملكة العربية السعودية خلال هذه الأيام.