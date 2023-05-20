أخبار السعودية

قوات أمن الرياض: القبض على مروِّج بحوزته مخدرات وسلاح أبيض ظهر بحالة غير طبيعية

أحمد أبو الدهب

قامت قوات الأمن في مدينة الرياض، بالقبض على مواطن كان في وضع غير طبيعي، وقد تم العثور معه على مادة الحشيش المخدرة، كما تم العثور معه أيضاً على سلاح أبيض، وعدد طلقات نارية وعدد من الأقراص الخاضعة لتنظيم التداول الطبي، وهذا بعدما تم إعداد كمين خاص للقبض عليه.

وعلى حسب ما ورد من الأمن العام، من المقرر أن يتم اتخاذ الإجراءات الرسمية والنظامية، ضد هذا المتهم، وتحويله إلى جهات الاختصاص وتوقيع العقوبة اللازمة عليه.

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وقد ناشدت الجهات الأمنية بالمملكة العربية السعودية مواطنيها والمقيمين على أراضيها بضرورة الإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لديهم عن أي نشاطات لها أي صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام “911” في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و”999″ في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات “995”، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، كما أكدت الجهات الأمنية ان ما سيتم ارساله عبر البريد من بيانات سيتم معالجتها بشكل سري.

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أحمد أبو الدهب

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