“قمم السودة” مشروع عملاق يَعِد بتحول ثوري في مفهوم السياحة الجبلية

تسعى المملكة العربية السعودية، بقيادة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، إلى انطلاق مخطط ضخم لتطوير منطقة السودة وبعض أجزاء مدينة رجال ألمع تحت اسم “قمم السودة”.

صورة لولي العهد ونبذة عن مشروع قمم السودة - مصدر الصورة: موقع سبق

هذا المشروع الطموح يهدف إلى تحويل هذه المنطقة الجبلية إلى وجهة سياحية فاخرة تعكس الجاذبية والرفاهية في مفهوم السياحة الجبلية.

قمم شاهقة ووجهة سياحية فاخرة

إن هذه القمم الشاهقة التي ترتفع إلى ارتفاع 3015 مترًا فوق سطح البحر ستكون محورًا لتطوير العديد من القطاعات الواعدة، وستساهم في تنفيذ استراتيجية تطوير منطقة عسير المسماة “قمم وشيم”.

هذا التطوير سيكون جزءًا من جهود صندوق الاستثمارات العامة، وسيجمع بين الجمال الطبيعي والثقافة الفريدة في منطقة عسير، وسيكون على مسافة قريبة من مطار أبها الدولي (حوالي 45 دقيقة بالسيارة) وساعة وأربعين دقيقة من العاصمة الرياض.

على مساحة تزيد عن 627 كيلومتر مربع، سيتاح في “قمم السودة” خيارات فندقية فاخرة، بالإضافة إلى قصور سكنية توفر إطلالات ساحرة، وستتاح أيضًا تجارب رياضية وترفيهية وثقافية تعزز الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل.

شركة السودة للتطوير ستعمل على تطوير 2700 غرفة فندقية، 1336 وحدة سكنية، ومساحات تجارية تمتد على مساحة 80 ألف متر مربع، كما سيتم أيضًا إنشاء أكثر من 30 منطقة ترفيهية في مشروع قمم السودة بحلول عام 2033م.

دور حيوي في تحقيق أهداف رؤية المملكة

ستكون قمم السودة مكانًا استثنائيًا يتضمن 6 مناطق رئيسية، وكلها تقع في مواقع استراتيجية تجمع بين الجمال الطبيعي والتنوع في المرافق؛ حيث سيكون هناك فنادق فاخرة ومنتجعات جبلية تضفي لمسة من الرفاهية، بالإضافة إلى قصور سكنية تتمتع بإطلالات ساحرة ومتاجر فاخرة، ولن تكتمل التجربة إلا بإضافة نقاط جذب رياضية وترفيهية وثقافية.

سيقدم هذا المشروع تجارب مذهلة لمحبي الأنشطة الرياضية في الجبال، بما في ذلك المغامرات في الممرات الجبلية، والمسارات المتعرجة للمشي، والطيران الشراعي، ولعب الجولف، وركوب الخيل، والمزيد، وذلك في أجواء مناخية جميلة تتميز بمتوسط درجة حرارة تبلغ 20 درجة مئوية طوال العام، وهذا سيُمكن الزوار من الاستمتاع بالأنشطة الخارجية في الهواء الجبلي النقي والمنعش.

وأشار سمو ولي العهد إلى أهمية هذا المشروع الطموح ودوره الحيوي في تحقيق أهداف رؤية المملكة؛ حيث قال: “سيكون قمم السودة واجهة جديدة للسياحة الجبلية الفاخرة وتجربة استثنائية للزوار، وسيكون لهذا المشروع دور كبير في تعزيز القطاع السياحي والترفيهي، وتحقيق التنمية الاقتصادية، من خلال زيادة الناتج المحلي التراكمي بأكثر من 29 مليار ريال، وتوفير آلاف فرص العمل بشكل مباشر وغير مباشر”.

فمتى سنرى هذا الحلم يتحقق؟ المشروع يتألف من ثلاث مراحل متتالية، ومن المتوقع أن يكتمل الجزء الأول منه بحلول عام 2027م، أي بعد مرور نحو 4 سنوات من الآن، وستُعلن التفاصيل حينها، وسيكون بإمكان الزوار التمتع بزيارة قمم السودة والاستمتاع بالتجارب السياحية الفاخرة في هذا المكان الرائع بين السحاب.