بنصف السعر.. “قصر الأواني” تبدأ حملتها حول المملكة في 52 معرض ومتجر إلكتروني

شركة قصر الأواني أعلنت عن بدء الحملة الخاصة بها وهي بنصف السعر لكافة عملائها حول المملكة العربية السعودية في 52 معرض تقريبًا، وجاءت هذه الحملة بالتزامن مع اقتراب عيد الأضحى ورغبتها القوية في توطيد العلاقة بينها وبين عملائها حيث أنها تسعى بشكل مستمر في توفير كافة المنتجات التي تتسم بالصناعة الجيدة مما أكسبها الثقة من قبل العملاء، لذا سنتطرق للمزيد.

شركة قصر الأواني

أعلنت الشركة عن بدء حملة لها بنصف السعر على عدد كبير من المنتجات الخاصة بها وبنصف السعر في كافة المعارض الخاصة بها أي ما يُقارب من 52 معرض حول المملكة، حيث أوضحت أن الهدف من هذه العروض هو توطيد العلاقة بينها وبين عُملائها من خلال توفير عرض “نصف السعر ويُمكنك التسوق عبر المتجر الإلكتروني وهو qasralawani.com، وتضمن هذه الحملة عدد من المنتجات التي تجاوزت 20 ألف منتج وهما:

الاحتياجات الخاصة بالمطبخ والضيافة والمنزل.

الترامس، وقدور الضغط الكهربائية.

أطقم القدور، وأجهزة القهوة، وشنط الملاعق

عدد كبير من المنتجات التي تضم أشكالاً مختلفة.

الهدف من الحملة

تهدف هذه الحملة لتوطيد علاقة الشركة بعملائها خلال الفترة الحالية والقادمة، وأيضًا تستهدف لتوفير كافة الاحيتاجات الخاصة بالعميل وأيضًا احتفالاً بقدوم عيد الأضحى المبارك، والجدير بالذكر أنها تفردت بمنتجات هوم آلك الكهربائية والتي اكتسبت ثقة عملائها فهي تُقدم ضمان يصل لـ 3 سنوات بالإضافة إلى حرصها المستمر لتسهيل حياة الأسر وتوفير أحد الابتكارات التقنية التي توفر الوقت والجهد.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة سوف تُطلق مجموعة من المسابقات عبر حسابات قصر الأواني وهو ( https://twitter.com/Qasralawani ) وستقدم عدد كبير من الجوائز المتنوعة أيضًا لعملائها.