تفاصيل قرار قصر استقبال القضايا على ناجز في السعودية

بوابة ناجز هي واحدة من أهم المِنصات الإلكترونية بالمملكة العربية السعودية، ومن خلالها يتم العديد من الخدمات الإلكترونية لتيسير الحال على المُواطنين والمُقيمين في السعودية، ولكن في الأخير تم الإعلان عن خبر قصر استقبال القضايا على ناجز، وفيما يلي سوف نُسلط الضوء على تفاصيل الخبر… فضلاً تابعوا معنا التقرير التالي للتعرف على المزيد.

حقيقة قصر استقبال القضايا على ناجز

اليوم الأحد 27 ذو القعدة 1443 هـ المُوافق 26 يونيو 2022 مـ تم الإعلان من قِبل “وزارة العدل” بالمملكة العربية السعودية على أنه سوف يتم قصر استقبال القضايا على ناجز، وذلك بالتزامن مع الإعلان عن نظام التكاليف القضائية، وجدير بالذكر أنه في شهر مارس من العام الجارِ 2022 دخل نظام التكاليف القضائية بالمملكة حيز التنفيز، ومن جانبها فإن “وزارة العدل المحاكم” في المملكة العربية السعودية قامت بإلزام عد قبول أي من “طلبات القضايا” بطريقة مُباشرة من خلال الدوائر القضائية، واستناداً إلى التعميم الذي تم صدوره من قِبل “وكالة الوزارة للشؤون القضائية” فإنه تم إلزام جميع “أطراف الدعوى” التوجه إلى “مِنصة ناجز الإلكترونية” لتقديم طلبات القضايا.

سبب قصر استقبال القضايا عبر بوابة ناجز

ومن جِهة أخرى فإن التعميم الذي تم إلزامه على كافة المحاكم قد جاء بهدف توحيد كافة الإجراءات المُتعلقة بتقديم طلبات القضايا بالمملكة العربية السعودية، ومن جِهة أخرى لتمكين جميع الأنظمة التابعة لـ”وزارة العدل” من احتساب التكاليف الخاصة بالقضايا التي يتم استقبالها عبر “بوابة ناجز”، وتتمثل الأسباب الأخرى في التالي:

المُساهمة في الحد من تقديم الدعاوى الصورية أو الكيدية.

بجانب الحرص على الارتقاء بـ”كفاءة العمل” بوزارة العدل.

التعزيز من جودة كافة الإجراءات الخاصة بـ”الدعاوى القضائية”.

تحقيق العدالة الناجزة وزيادة الكفاءة القضائية.

ما هي القضايا المُستثناة من التقديم عبر بوابة ناجز؟

وبالتزامن مع هذا الإعلان فإن هُناك بعض القضايا التي سوف يتم استثناءها من قرار قصر استقبال القضايا على “ناجز”، وتتمثل تلك القضايا في الآتي:

الدعاوى التأديبية.

أي من الطلبات التي ترتبط بالدعاوى التأديبية.

الدعاوى الجزائية العامة.

طلبات القضايا التي ترتبط بـ”محاكم الأحوال الشخصية” عدا طلبات “إعادة النظر”

و “طلب الالتماس”.

و “طلب الالتماس”. الطلبات والدعاوى الخاصة بديوان المظالم، وقسمة التركات.

دعاوى نظام الإفلاس والطلبات المُتعلقة بها.

من جِهة أخرى فإن النظام قد استثنى “الموقوفين والمسجونين” وقت استحقاق أي من التكاليف القضائية الخاصة بالقضايا غير الجنائية “المالية”.

كيف أرفع قضية عن طريق ناجز؟

يتساءل من المُواطنين بالمملكة العربية السعودية “ما هي طريقة رفع دعوى في ناجز”، وجدير بالذكر يُمكن رفع القضايا بطريقة إلكترونية تماماً من خلال اتباع الخطوات القلائل أدناه: