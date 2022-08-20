قصة معنف فتاة حفر الباطن وموقف الرأي العام السعودي

انتشر جدل واسع على مختلف منصات التواصل الاجتماعي في المملكة السعودية منذ الأربعاء الماضي الموافق 17 أغسطس 2022، وذلك حول قصة معنف فتاة حفر الباطن، بعد أن انتشر مقطع فيديو يظهر فيه أحد الأشخاص وهو يمارس سلوك العنف على أحد الفتيات في منطقة حفر الباطن بالمملكة السعودية، الأمر الذي أثار غضب وحنق الكثير من المواطنين في المملكة حول هذا السلوك والعنف الأسري الذي يمارس من مختلف الأشخاص دون رحمة.

قصة معنف فتاة حفر الباطن

بدأت قصة معنف فتاة حفر الباطن عندما قام أحد الأشخاص في تلك المنطقة بالمملكة السعودية بعد سماع صراخ فتاة تتعرض لأنواع مختلفة من العنف والتعذيب، بالتقاط مقطع فيديو مصور لها وهي تتعرض للعنف على يد أحد أقاربها وذلك منذ يوم الأربعاء الماضي الموافق 17 أغسطس 2022، ومن ثم انتشر المقطع المصور بشكل واسع على مختلف المنصات والمواقع الإلكترونية للتواصل الاجتماعي وعلى إثر ذلك حرصت السلطات السعودية الوقوف على ملابسات الحادث واتخاذ إجراءات قانونية بحق هذا المعتدي.

من هو المتهم بتعنيف فتاة حفر الباطن

حتى الآن لم يتم الكشف بشكل كامل عن التفاصيل الشخصية التي تتعلق بالشخص المتهم في حادث تعنيف فتاة حفر الباطن، والذي ظهر من خلال مقطع الفيديو الذي انتشر بشكلٍ واسع على مختلف المنصات، إلا إن السلطات سرعان ما اتخذت الإجراءات القانونية بحقه وحرصت على حذف المقطع من جميع المنصات نظراً لبشاعة الصوت والصورة.

في حين أشارت بعض المصادر أنه من أحد أفراد عائلة الفتاة ومن أصول سعودية الجنسية، ونجحت السلطات بعد البحث المكثف عنه بإلقاء القبض عليه في اليوم الثاني من تلك الواقعة الخميس الموافق 18 أغسطس 2022، وتم الأمر بتحويل الفتاة إلى المستشفى لإجراء الفحوصات الطبية والكشف عن الأضرار الجسدية التي تعرضت لها.

تصريح الأمن العام

أعلنت مديرية الأمن العام في المنطقة الشرقية بالمملكة السعودية بحرصها على اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الجاني في واقعة تعنيف فتاة حفر الباطن، ونجحت في إلقاء القبض عليه بعد 24 ساعة من الواقعة وجاري استكمال الإجراءات القانونية وعرضه على النيابة العامة للتحقيق.