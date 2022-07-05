بالفيديو| قصة عزام الخريجي.. شاب سعودي نقل الشاورما العربية إلى أمريكا

استطاع الشاب السعودي عزام الخريجي بعزيمة قوية أن ينجح في نقل صناعة الشاورما العربية إلى أمريكا، وذلك بعدما خاب أمله في إيجاد الشاورما التي تعجبه وتطيب خاطره، وهو الآن يفكر جديا ويخطط لفتح فروع أكثر لمطعمه في ولاية كاليفورنيا، والذي لم يمض على افتتاحه سوى عام واحد فقط، ويريد عزام أن ينقل للمهاجرين العرب والأجانب أيضا في الولايات المتحدة الأمريكية الطعم الأصيل للشاورما العربية الذي افتقدوه بسبب عدم وجود طهاة لذلك النوع من الشاورما.

وصرح الخريجي في لقاء مع قناة العربية، وتحديدا لبرنامج “صباح العربية” بأنه «أتى إلى سان دييغو في كاليفورنيا عام 2009، وأنه طول مراحل سنينه وتواجده في المدينة سان دييغو ما لقي شاورما تطيب خاطره زي ما بيقولوا، فقررت في يوم من الأيام في 2016 ليش ما أجيب الشاورما إلى أمريكا بالنكهة التي نحبها بها، فقررت أتعلمها في السعودية، وتعلمتها من معلم شامي، وجيت على سان دييغو وظللت اتدرب على شغل المطاعم، وبعدها قررت إنني أفتح مطعم بعد ذلك، ومنذ سنة فتحنا».

بداية الانطلاقة

ويذكر الخريجي في ثنايا كلامه أن هذه تعتبر بداية الانطلاقة زي ما بيقولوا بلهجته السعودية العربية الجذابة، ويؤكد حامدا الله أن النجاح حليفه بفضل الله، وأن هناك عملية تكرار لزيارة الزبائن لمطعمة، وأن الزبائن يتذكرون بلاده ومدنها مثل: الرياض، وأن هذه تعطي الحنين إلى الوطن دوما.