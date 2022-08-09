قسط مشترياتك من إكسترا بالسعودية بسعر الكاش العرض ساري حتى 31 أغسطس 2022
وضعت إكسترا بعض الشروط للعملاء الحاملين بطاقة الإئتمان من البنوك المشاركة، لتقسيط المشتريات من برنامج أقساط 0%، بحيث يحق للعميل الحصول على مشتريات من إكسترا وبسعر الكاش على ماركات إكسترا الحصريا، وأيضا الاستفادة من خصم 10 % عند إستخدام العميل كود الخصم، ويمكن أيضا للعميل شراء بالتقسيط أجهزة منزلية أو هواتف من جميع معارض إكسترا أو الموقع الإلكتروني، وتصل مدة تقسيط المشتريات إلى العام، ومن خلال مقالنا هذا سنتعرف على أهم الاشترطات ومن هي بنوك المشاركة.
البنوك المشاركة في تقسيط المشتريات من إكسترا هي:
- مصرف الراجحي.
- بنك الأهلي snb.
- بنك الرياض.
- بنك ساب sabb .
- بنك العربي anb.
- بنك الجزيرة.
- بنك السعودي للاستثمار.
- البنك السعودي الفرنسي.
- بنك Emirates NBD.
أهم شروط تقسيط المشتريات من إكسترا بالسعودية:
- يشترط أن يكون العميل حامل بطاقة الائتمان الخاصة بالبنوك المشاركة.
- يحق للعميل أن يقوم بتحويل المشتريات إلى برنامج أقساط 0٪ لمدة تصل إلى 12 شهرا كحد أقصى.
- يستثنى من هذا الشرط مصرف الراجحي، بحيث تصل مدة تقسيط المشتريات من إكسترا إلى 6 شهور فقط.
- يشترط أن يقوم العميل بالشراء من متجر إكسترا أو من الموقع الإلكتروني الخاص بها.
- يشترط أن تكون قيمة الفاتورة 3500 ريال سعودي كحد أدنى للإستفادة من هذا العرض.
- يشترط على العميل الاتصال بالبنك وذلك بعد يومين من تاريخ القيام بعملية الشراء.
- كما يشترط قبل ثلاث أيام من تاريخ استحقاق كشف الحساب، أن يقوم العميل بطلب تحويل المعاملة إلى برنامج أقساط 0٪.
- يمكن أن يتم إضافة اشتراطات أخرى، وذلك وفقا للسياسة الداخلة لكل البنوك المشاركة.