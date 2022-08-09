قسط مشترياتك من إكسترا بالسعودية بسعر الكاش العرض ساري حتى 31 أغسطس 2022

وضعت إكسترا بعض الشروط للعملاء الحاملين بطاقة الإئتمان من البنوك المشاركة، لتقسيط المشتريات من برنامج أقساط 0%، بحيث يحق للعميل الحصول على مشتريات من إكسترا وبسعر الكاش على ماركات إكسترا الحصريا، وأيضا الاستفادة من خصم 10 % عند إستخدام العميل كود الخصم، ويمكن أيضا للعميل شراء بالتقسيط أجهزة منزلية أو هواتف من جميع معارض إكسترا أو الموقع الإلكتروني، وتصل مدة تقسيط المشتريات إلى العام، ومن خلال مقالنا هذا سنتعرف على أهم الاشترطات ومن هي بنوك المشاركة.

البنوك المشاركة في تقسيط المشتريات من إكسترا هي:

مصرف الراجحي.

بنك الأهلي snb.

بنك الرياض.

بنك ساب sabb .

بنك العربي anb.

بنك الجزيرة.

بنك السعودي للاستثمار.

البنك السعودي الفرنسي.

بنك Emirates NBD.

أهم شروط تقسيط المشتريات من إكسترا بالسعودية: