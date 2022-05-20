“قرية الأنمي” رابط حجز تذاكر سيتي ووك جدة 2022 وتفاصيل “مسيرة كوسبلاي” التنكرية

في وقتنا الحالي يُمكن القول أن موسم جدة 2022 يُقدم أبرز الفعاليات بالمملكة العربية السعودية بمنطقة جدة بالوقت الحالي، وبذلك يبحث العديد من الأشخاص عن رابط حجز سيتي ووك جدة 1443، حيث يتميز مهرجان جدة هذا العام بتقديم مزيج رائع من الفعاليات الترفيهية والثقافية الرائعة، والتي سوف نتعرف عليها تفصيلاً فيما يلي.. إليكم كافة التفاصيل حول قرية الأنمي رابط حجز تذاكر سيتي ووك جدة 2022.

سيتي ووك جدة 2022

جدير بالذكر أن موسم جدة 2022 هذا العام يستقبل العديد من الفعاليات الرائعة، وأهمها فعالية سيتي ووك جدة، وتُعد تلك المنطقة في الوقت الحالي من أبرز المناطق التي تُقدم العديد من الفعاليات التي تستقطب أعداداً كبيرة جداً من الزائرين من المملكة بجميع المناطق، ويُمكن القول أن منطقة “سيتي ووك جدة” تُعد أبرز مناطق مهرجان جدة وأكبرها، وذلك لضمها 9 من أفضل المناطق الترفيهية بجانب احتوائها على الآتي:

الفعاليات المُختلفة.

المتاجر.

مطاعم.

سيتي ووك جدة قرية الأنمي 2022

بحلول يوم الخميس 18 شوال 1443 هـ المُوافق 19 مايو 2022 تم افتتاح فعالية سيتي ووك جدة 2022 قرية الأنمي العالمية، وجدير بالذكر أن تلك القرية تُعد أول قرية أنمي بالعالم من هذا النوع، وخلال تلك الفعالية سوف يشهد الزائرين العديد من الأنشطة الترفيهية والفعاليات المُختلفة.

فعاليات قرية الأنمي موسم جدة 2022

تميزت قرية الأنمي موسم جدة 2022 بتقديم العديد من الفعاليات الرائعة، وجدير بالذكر أن “قرية الأنمي” سوف تستمر قُرابة الـ45 يوم المُتبقية من موسم جدة 2022، وعبر تلك الفعالية يتم تقديم العديد من:

الحفلات الغنائية. والـ D,J.

العروض السينمائية.

الحوارات الاستثنائية.

العروض اليابانية، وسوف تستمر حتى انتهاء موسم جدة 2022.

2022. مسيرة “كوسبلاي” التنكرية وسوف تبدأ تلك المسيرة من قرية الأنمي وصولاً إلى سيتي ووك جدة.

جدول فعاليات قرية الأنمي موسم جدة 2022 “السبت”

جدير بالذكر أنه بدءً من الأيام الثلاث الأولى من إطلاق فعالية قرية الأنمي سوف يكون هُناك العديد من الفعاليات الرائعة، وإليكم إياها:

سوف تبدأ الفعالية Ai Shows عِند ساعة أوتاكو وسوف يكون ذلك في تمام الساعة 06:00 مساءً وسوف تستمر حتى تمام الساعة 06:45 مساءً ومن ثَم إقامة المُسابقات.

بداية عروض الأنمي الموسيقية من تمام الساعة 07:00 مساءً وحتى الساعة 07:15 مساءً.

فعالية مانجا الرعب اليابانية والتوقيع من المشاهير والحوارات الخاصة من تمام الساعة 07:30 مساءً وحتى الساعة 08:15 مساءً.

يبدأ بعد ذلك مسيرة “كوسبلاي” التنكرية والتي سوف تبدأ من “قرية الأنمي” مروراً بسيتي ووك جدة في تمام الساعة 08:30 مساءً وحتى الساعة 09:30 مساءً.

حفلة “رشا رزق” الغنائية” من الساعة 10:30 مساءً وحتى الساعة 11:45 مساءً.

في الأخير وصلة الـD.J من تمام الساعة 12:15 من مُنتصف الليل وحتى الساعة 01:15 صباحاً.

فعاليات سيتي ووك جدة 2022

من جانبها أيضاً أوضحت “الهيئة العامة للترفيه” بالمملكة أن سيتي ووك موسم جدة 2022 تشهد العديد من الفعاليات الرائعة والتي تتمثل في الآتي:

قرية الأنمي.

مسرحية سوبر ماركت.

نافورة ووتر فول.

منطقة الرعب.

الحفلات الغنائية.

أسعار تذاكر قرية الأنمي سيتي ووك جدة 2022

حال رغبتكم في الحصول على تذاكر قرية الأنمي سيتي ووك جدة ضمن فعاليات موسم جدة 2022 يُمكنكم التوجه إلى الموقع الرسمي لموسم جدة 2022، والتعرف على جميع الفعاليات وأسعار تذاكر كُل فعالية على حِدى والعديد من التفاصيل الأخرى.