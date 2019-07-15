قرض كنف : رابط التقديم الإلكتروني على قرض الأرامل والمطلقات من بنك التسليف

يبحث عدد كبير من المواطنات في المملكة العربية السعودية عن طريقة الحصول على قرض كنف، أو قرض الأرامل والمطلقات الذي يمكن الحصول عليه من خلال بنك التنمية الاجتماعية، أو ما يعرف باسم بنك التسليف، ويعتبر قرض كنف بنك التسليف، أحد القروض الاجتماعية ويستهدف فئة النساء، سواء المطلقات أو الأرامل، ويمكن التقديم على قرض كنف من خلال البوابة الإلكترونية لبنك التنمية الاجتماعية وفق بعض الضوابط والشروط التي سنتعرف عليها خلال السطور القادمة.

كنف بنك التسليف

كنف بنك التسليف كما سبق وتم الإشارة، يمكن الحصول عليه للفئات الأكثر حاجة من المطلقات والأرامل من المواطنات في المملكة، ويستهدف بنك التنمية الاجتماعية هذه الفئة من النساء من أجل مساعدتهن على تحمل تكاليف وأعباء الحياه، حيث يصل مبلغ القرض أو التمويل إلى 30.000 ريال سعودي، كما أن التقديم على كنف لا يتطلب وجود صك إعانة، ولا يشترط إعانة أسرة.

كنف بنك التنمية الاجتماعية

وكان حساب خدمة العملاء الخاص ببنك التسليف على تويتر، أعلن أنه يمكن الحصول على قرض كنف بنك التنمية الاجتماعية بدون كفيل، ولكن يتطلب وجود كفيل في حال إن كانت المستفيدة سواء المطلقة أو الأرملة غير موظفة حكومية أو على رأس العمل، وفي حال إن كانت المستفيدة غير موظفة حكومية، يجب إحضار كفيل موظف أو موظفة حكومية على رأس العمل، شريطة أن تسمح الالتزامات المالية الخاصة به في شركة سمة بالكفالة.

شروط قرض كنف

قبل معرفة خطوات الحصول على قرض كنف بنك التسليف، هناك بعض الضوابط والشروط التي أقرها بنك التنمية الاجتماعية من أجل الحصول على المنتج، ومن أبرز شروط قرض كنف، أن الدخل الشهري بالنسبة لموظفات الحكومة، موظفات الشركات الحكومية، متقاعدة الحكومة، متقاعدة التأمينات الاجتماعية، ألا يزيد دخلهن الشهري عن 8.000 ريال سعودي، بالإضافة إلى ضرورة التقيد بشرط العمر، وبعض الضوابط المقررة الأخرى.

بنك التسليف كنف

حتى يمكن الحصول على منتج بنك التسليف كنف، هناك بعض من متطلبات التقديم، حيث يجب توافر الهوية الوطنية للمستفيدة، العنوان الوطني، رقم حساب الآيبان، الجوال المسجل في بوابة أبشر وزارة الداخلية، كذلك يمكن الاستفسار عن أي متطلبات الحصول على قرض بنك التسليف للمطلقات أو الأرامل من خلال الاتصال على رقم بنك التسليف المجاني على 920008002، أو من خلال قنوات التواصل الأخرى، سواء من خلال الموقع الرسمي، أو على الحساب الرسمي لبنك التنمية الاجتماعية على تويتر.

التسجيل في بنك التسليف

على الجانب الآخر وحتى يمكن الاستفادة من كافة قروض بنك التنمية الاجتماعية، مثل قرض الزواج، قرض الأسرة، قرض أهل، وبالطبع قرض الأرامل والمطلقات، فذلك يتطلب التسجيل في بنك التنمية الاجتماعية، وذلك من خلال رابط التسجيل في بنك التسجيل والادخار السعودي، وذلك عن طريق كتابة البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة لها، أو عن طريق تسجيل دخول بنك التسليف من خلال بوابة النفاذ الوطني الموحد.

قرض كنف

بعد أن تعرفنا سوياً على كافة الشروط والمتطلبات المتعلقة بمنتج أو قرض كنف بنك التنمية الاجتماعية، يمكن الآن الحصول على المنتج إلكترونياً عبر التقديم الإلكتروني من خلال بوابة بنك التنمية الاجتماعية على رابط قرض كنف، كذلك يمكن الإطلاع على الأسئلة الأكثر شيوعاً حول المنتج، أو حول المستحقات أو الفئات المستفيدة من القرض، بالإضافة إلى أعمار المستفيدات التي يمكن لهن الاستفادة من القرض.