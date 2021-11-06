قرض شخصي 30 راتب بدون كفيل بنك الراجحي ميسر السداد للسعوديين والمقيمين ومتقاعدين

قرض شخصي 30 راتب بدون كفيل بنك الراجحي حيث يشمل السعوديين والمقيمين والمتقاعدين الموظفين في القطاع الحكومي والخاص على حد سواء، فيما يقدم مصرف الراجحي تسهيلات عديدة في السداد وجدولة للأقساط بحيث يكون التمويل سهل للغاية دون عبئ وذلك من خلال تحديد قيمة القسط حسب الدخل الشهري، وماذا يعني كلمة تمويل شخصي 30 راتب أي يحصل العميل على قرض بقيمة مالية تصل أضعاف راتبه بثلاثين مرة مما يساعد الشخص على تلبية احتياجاته سول لشراء مستلزمات أو لعمل مشروع ما يساعده في زيادة دخله ورفع مستوى المعيشة بشكل أفضل، وذلك من مصدر مضمون مصرف الراجحي علامة كبيرة في المملكة العربية السعودي تأخذ قرضك وانت مطمئن على حالك.

ماهي مميزات القرض الشخصي من الراجحي

يوفر مصرف الراجحي عدة مميزات لعملائه الراغبين الحصول على تمويل بدون كفيل للسعوديين والمقيمين بالخصائص التالية:-

القرض فوري متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

فترة السداد مريحة جداً تصل حتى 5 سنوات.

متاح للنساء والرجال والمتقاعدين من السعوديين وغير السعوديين.

البنك يعطي تأمين على الحياة في حالة العجز الكلي أو الوفاة لا قدر الله يتم الإعفاء من سداد القرض.

تمويل شخصي سريع وميسر بأقل راتب شهري ممكن يبدأ من 2.000 ريال سعودي.

شروط الحصول على قرض شخصي 30 راتب بدون كفيل من الراجحي

تختلف أنواع التمويلات في معايير الاستحقاق حسب الأحوال المالية لكل عميل و حسب نوع القرض أيضاً، وهذا النوع بصيعة تجارة الأسهم المحلية ومتاح قرض تجارة السلع يمكنك اختيار ما يناسبك:-

الدخول عبر موقع مصرف الراجحي تقديم طلب التمويل بدون كفيل عن طريق المرتب “وطني”.

يشترط تحويل الراتب على البنك.

تقديم تعريف بالراتب يشمل الدخل والبدلات إن وجدت وتاريخ التعيين في العمل.

كما يشترط أن لا يقل الراتب عن 2.000 ريال للسعوديين والمقيمين 5.000 ريال.

العمر ما بين 21 عام وحتى الـ60 عام وبالنسبة للمتقاعدين حتى عمر 70 سنة.

لا يقل راتب المتقاعد 1.900 ريال.

بطاقة هوية وطنية أو الإقامة سارية.

لابد أن تكون جهة العمل معتمدة لدى البنك.

في حالة وجود استفسار يرجى التواصل عبر هاتف الراجحي 8001241222 أو 0096265633030.