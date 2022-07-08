قرض شخصي 100 ألف ريال من منصة التيسير وشروط وطريقة التقديم

يبحث الكثير من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية عن أفضل قرض شخصي يمكن الحصول عليه وفق نظام سداد مناسب وبالتقسيط الذي يناسب كل فرد وبعد البحث لا يوجد سوى تمويل شخصي بدون تحويل الراتب من التيسير للخدمات التمويلية حيث توفر شركة التيسير قروض شخصية تناسب جميع فئات المجتمع حسب دخل كل شخص ومن خلال المبالغ التي تقدمها من التيسير كل فرد يحقق أمنياته من سفر أو علاج أو مصاريف زواج أو مصاريف تعليم الأبناء.

شروط التقديم على تمويل من منصة التيسير

منصة التيسير توفر تمويل سريع يناسب كل أفراد المجتمع السعودي

صاحب طلب التمويل لا بد أن يكون سعودي الجنسية.

ألا يقل سن صاحب الطلب عن 21 سنة.

ألا يقل راتب صاحب الطلب عن 5000 ريال سعودي.

أن يكون الشخص لديه عمل استمر فيه مدة لا تقل عن 6 أشهر.

مميزات قروض منصة التيسير

العميل الذي يحصل على تمويل التيسير تميز بعدة ميزات ومنها :

جميع تمويلات منصة التيسير تخضع لأحكام الشريعة الإسلامية

المبالغ المتاحة لعملاء منصة التيسير قد تصل إلى 100 ألف ريال سعودي.

يمكن للعميل الحصول على التمويل دون موافقة الكفيل.

يمكنك السداد على 5 سنوات.

يمكنك صرف قيمة التمويل بدون تحويل راتبك.

يمكنك الحصول على مبلغ التمويل خلال ساعات من تقديم الطلب.

طريقة طلب مبلغ التمويل من منصة التيسير

يمكنك الدخول على موقع التيسير ومن خلاله يطلب العميل المبلغ المناسب له.

ادخل على قسم الخدمات التمويلية بالموقع السابق.

انقر على التمويل الشخصي “أفراد”.

قم بتسجيل كل البيانات المطلوبة منك بطريقة صحيحة.

انقر على تأكيد تسجيل طلب التمويل.

رقم خدمة عملاء التيسير

لتسهيل الأمور على العملاء المشتركين أو العملاء الجدد وفرت شركة التيسير أرقام تليفونيه يمكنك من خلالها تقديم الأسئلة والاستفسارات وذلك خلال أوقات العمل الرسمية وهذه الخدمة متوفرة من بداية يوم السبت وحتى نهاية يوم الخميس والاتصال يكون على الرقم التالي: 8001160011.