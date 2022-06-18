خطوات الحصول على قرض شخصي وفوري بدون تعقيدات بالمملكة العربية السعودية

تعد مؤسسة التقاعد من بين أفضل وأهم المؤسسات الخيرية الموجودة بالمملكة العربية السعودية، حيث تحرص الأخرى على تقديم الكثير من القروض الشخصية لجميع المتقاعدين بالمملكة، من أجل تلبيات احتياجاتهم المعيشية وكذلك يمكن من خلال هذا التمويل الحصول على مسكن أو عقار، وبالتالي يمكن التعرف على أهم الخطوات والشروط للحصول على تمويل شخصي من مؤسسة التقاعد، وأيضا سنتحدث عن مميزات التمويل.

كيفية الحصول على تمويل شخصي من مؤسسة التقاعد:

أولا الولوج مباشرة إلى الموقع الرسمي الخاص بمؤسسة التقاعد.

يجب على المتقدم بالطلب تدوين جميع البيانات المطلوبة للحصول على القرض، بإدخال اسم المستخدم وكلمة السر رقم البطاقة الوطنية والبريد الالكتروني.

ثم يجب على المتقدم بطلب التمويل التأكد من صحة المعلومات التي تم إدخالها، وبعد ذلك الضغط على زر تسجيل الدخول.

أهم الشروط للحصول على تمويل من مؤسسة التقاعد:

شروط مؤسسة التقاعد أن يكون المتقدم بالطلب سعودي الجنسية، وكذلك مقيم إقامة دائمة بالمملكة.

يشترط أن يتراوح عمر المتقدم بطلب التمويل ما بين 25 إلى 65 عاما.

يشترط أيضا أن يكون المتقدم من الفئة التي تخضع إلى نظام التقاعد العسكري أو المدني.

يشترط على الشخص المتقدم بطلب التمويل أن يقدم جميع البيانات المطلوبة منه، وكذلك يحب أن يكون قادر على تسديد الأقساط.

يشترط ألا تكون فترة العمل أقل من سنتين، للمتقدم بطلب التمويل من مؤسسة التقاعد.

ماهي مميزات الحصول على قرض شخصي من المؤسسة العامة للتقاعد: