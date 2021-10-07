قرض بدون كفيل 100 ألف ريال لا يشترط تحويل راتب من الشركة السعودية ميسر السداد على 5 سنوات

تقدم الشركة السعودية للتمويل قرض بدون كفيل ولا تحويل راتب ضمن أهداف التسهيلات على العملاء في الحصول على المال بشكل مبسط دون تعقيد الإجراءات أو متطلبات كثيرة، بل توفر التمويل ميسر للغاية سواء لقطاع الأفراد أو للأعمال الذي يضم الشركات المتوسطة والصغيرة، وذلك بهامش ربح تنافسي ثابت طوال فترة القرض بالإضافة إلى عدة خصائص وإمكانيات تلبي كافة احتياجاتك المالية بسهولة، علاوة على ذلك أنك تكون مطمئن من أن الشركة معتمدة من مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) مما يضمن الحقوق وأن التمويل إسلامي متفق مع أحكام الشريعة.

مزايا قرض الشركة السعودية للتمويل

مجاز من هيئة الرقابة الشرعية.

قرض بدون كفيل حتى 100 ألف ريال سعودي.

أطول فترة سداد تصل إلى 5 سنوات بأقساط مرنة.

إمكانية السداد المبكر في أي وقت وفق قوانين سمة.

تمويل بدون تحويل راتب يصل حتى 500 ألف ريال.

نسبة الفائدة أو هامش الربح تنافسي وثابت طوال مدة السداد.

الرسوم الإدارية تكون 1% بواقع 5.000 ريال سعودي كحد أقصى بالإضافة إلى 15% قيمة الضريبة المضافة.

نسبة الاستقطاع تصل إلى 60%.

شروط الحصول على قرض بدون كفيل ولا تحويل راتب

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لا يقل عمر العميل عن 21 سنة.

مدة العمل لا تقل عن ثلاثة أشهر للقطاع الحكومي وستة أشهر للخاص والمصرفي وعام للوافدين.

يجب أن يكون العميل موظفي في إحدى القطاعات المعتمدة لدى الشركة.

طريقة تقديم طلب قرض بدون كفيل ولا تحويل راتب

من خلال تعبئة نموذج قرض بدون ضامن الموقع الإلكتروني sfco.com.sa ، بينما يجب العلم بأن في حالة إن زاد المبلغ المطلوب عن 100.000 ريال فلابد من تقديم كفيل ولا يشترط تحويل الراتب حتى نصف مليون ريال سعودي، وللاستفسار عن التمويل يرجى الاتصال عبر رقم الشركة السعودية للتمويل 8001240220 سوف يرد عليكم فريق خدمة العملاء.

المستندات المطلوبة/

تعريف بالراتب يوضح إجمالي الدخل الشهري والمسمى الوظيفي وتاريخ التعيين.

كشف حساب بنكي حديث لآخر 3 شهور.

بطاقة هوية أو الإقامة سارية المفعول.

سجل ائتماني جيد.

يجب العلم بأن التعثر لدى شركات التمويل الأخرى تؤثر على استحقاقك أو قبول طلب القرض.