قرض بدون كفيل غارم البنك السعودي الفرنسي بأقساط ميسرة على 5 سنوات للرجال والنساء

قرض بدون كفيل غارم البنك السعودي الفرنسي المعتمد من البنك المركزي إحدى البنوك الحكومية التي توفر التمويل بإجراءات سهلة وسريعة مع مرونة التقسيط بأطول فترة سداد تصل حتى خمس سنوات، القرض بصيغة التورق وهي متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية تماماً، بالإضافة أن البنك يقدم تسهيلات أخرى للعميل ومبالغ كبيرة للقرض تصل حتى 2 ونصف مليون ريال سعودي، كا هذا بأسهل متطلبات دون تعقيد في الإجراءات، كما يوفر البنك السعودي الفرنسي مجموعة من الخدمات الإلكترونية المتطورة التي يعمل بها منها طلب قرض شخصي أون لاين سواء لقطاع الأفراد أو الأعمال الخاص بالمؤسسات والشركات.

ما هي مميزات التمويل الشخصي من البنك السعودي الفرنسي؟

يعطي البنك عدة مزايا تعد من أهم الأمور التي يبحث عنها المواطنين في المملكة الذين يبحثون عن الحصول على المال وحلول تمويلية بشكل ميسر وهي تتضمن في النقاط التالية:-

يوفر البنك القرض مجاز من هيئة الرقابة الشرعية لكي تكون مطمئن عند طلبك النموذج.

يعمل بكل شفافية في إيضاح أسعار المنتجات التمويلية حتى عقد التمويل موجود بالموقع الإلكتروني داخل صفحة التمويل الشخصي.

يعطي قرض بدون كفيل يصل إلى 2 ونصف مليون ريال سعودي وتقسيط على خمس سنوات.

أسرع الإجراءات بجانب الموافقة الفورية في حالة اكتمال المستندات المطلوبة.

يتيح البنك إمكانية شراء المديونية من بنوك أخرى.

إمكانية إعادة التمويل بعد ما يتم سداد نسبة 20% من التمويل القائم.

تمويل لا يطلب ضامن بالإضافة إلى خاصية الإعفاء من سداد الدين في حالة العجز الدائم أو الوفاة لا قدر الله.

شروط قرض بدون كفيل

متاح للسعوديين فقط.

لا يقل العمر من 20 عام وحتى 60 سنة.

بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول.

أن يكون العميل على رأس عمل في إحدى القطاعات أو الشركات الخاصة المعتمدة لدى البنك.

كيفية تقديم طلب قرض بدون كفيل غارم البنك السعودي الفرنسي

تعبئة نموذج طلب قرض شخصي بدون ضامن (تورق) عبر الموقع الإلكتروني للبنك www.alfransi.com.sa وعليك الإطلاع على العقد أولاً، ثم تعبئة البيانات ورفع المستندات المطلوبة التي تشمل (خطاب تعريف من العمل، خطاب تحويل الراتب، فتح حساب جاري في البنك، أصل الهوية الوطنية) ولمزيد من المعلومات بشأن القروض المتاحة او الخدمات المصرفية يمكنك الاتصال على رقم البنك السعودي الفرنسي 800124212 من الهاتف الثابت، أو عبر الجوال على رقم 920000576.