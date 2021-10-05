قرض بدون رسوم ولا كفيل شركة متاجر للتمويل يبدأ من 20.000 ريال ميسر السداد لجميع القطاعات

تقدم شركة متاجر للتمويل قرض بدون رسوم ولا كفيل إحدى الحلول التمويلية الميسرة في السداد بدون تعقيد الإجراءات بأبسط المتطلبات، هي شركة معتمدة ومرخصة من البنك المركزي السعودي توفر خدمات المال للأفراد والمؤسسات والشركات المتوسطة والصغيرة، بالإضافة إلى تمويل السيارات علماً بأن جميع المنتجات المقدمة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، تعد متاجر من أفضل شركات التمويل المضمونة في السعودية بجاني التسهيلات التي توفرها لعملائها منها الحصول على القرض بدون رسوم ولا كفيل ولا تطلب راتب كبير لكي تحصل على المال بل بـ4000 ريال يمكنك أخذ قرض بـ20 ألف وسداد بقسط بسيط على 5 سنوات.

مزايا التمويل الشخصي شركة متاجر

كما ذكرنا أن الشركة معتمدة من مؤسسة النقد العربي (سمة) ولذلك فهي تضمن شريطة التعاقد وحقوق الأطراف، وهذه أهم ميزة بجانب الخصائص التالية:-

تعطي الشركة موافقة فورية لطلب التمويل.

قرض بدون رسوم إدارية يشمل جميع القطاعات.

أطول فترة سداد تصل إلى 5 سنوات بأقساط مريحة.

هامش ربح منافس وثابت طوال فترة القرض.

قرض بدون كفيل يبدأ من 20 ألف ريال سعودي.

شروط الحصول على قرض بدون رسوم ولا كفيل

أن يكون العميل (رجال /نساء) على رأس عمل في إحدى القطاعات حكومية أو شبه حكومية – خاص – عسكري.

لابد من تقديم سجل ائتماني جيد (غير متعثر في سمة) للحصول على القرض بدون كفيل.

لا يقل الراتب عن 4 آلاف ريال سعودي.

الحد الأدنى لفترة العمل ثلاثة أشهر للقطاع الحكومي وستة أشهر للخاص.

لطلب المنتج من خلال الصفحة الإلكترونية عبر www.matager.sa تعبئة استمارة تمويل بدون ضامن ورفع المستندات أو من خلال زيارة أقرب فرع إليك، كما يمكنك الاستفسار عن التمويل على رقم 920000708.

المستندات:-

بطاقة هوية وطنية سارية المفعول.

سجل ائتماني جيد.

تعريف بالراتب يوضح إجمالي الدخل + البدلات إن وجدت والمسمى الوظيفي وتاريخ التعيين.

ربما توجد استثناءات أو أوراق أخرى بحسب العميل والسجل الائتماني له وغيره من الشروط المحددة.

ملحوظة أن فرع الشركة الرئيسي حي العليا طريق الملك فهد مع تقاطع شارع موسى بن نصير، وبقية الفروع الأخرى في (الرياض – جدة – حي القدس – الدائري الشرقي – الدائري الغربي – الطائف).