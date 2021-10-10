قرض بدون تحويل راتب 50 ألف ريال لا يتطلب ضامن شركة الأمثل للتمويل الميسر في المملكة

تقدم شركة الأمثل للتمويل قرض بدون تحويل راتب لا يتطلب ضامن بقيمة 50 ألف ريال سعودي ميسرة السداد، هذه الشركة ضمن الشركات المعتمدة من البنك المركزي حيث تقدم الحلول المصرفية وتلبية الاحتياجات المالية مطابقة للشريعة الإسلامية، وتعمل بتقنية رقمية سريعة في الإجراءات وتنفيذ الطلب، مما يجعلها من أفضل شركات التمويل في السعودية مضمونة جداً في الحصول على المال بصورة سهلة وميسرة، علاوة على ذلك أن الشركة تعمل بشفافية مٌطلقة ومصداقية في عرض أسعار المنتجات وقيمة الرسوم الفعلية ونسب الربح السنوي وذلك قبل طلب القرض، هذا من أجل الحفاظ على الأمانة وسمعة الشركة حيث تقوم بتعريف العملاء هامش الربح وكافة الحقوق التي تكون في صورة بنود منصوصة في عقد التمويل.

مزايا قرض شركة الأمثل للتمويل

تمويل بصيغة (التورق) متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ومجاز رقابياً.

هامش الربح منافس وثابت طوال فترة القرض.

تمويل بدون كفيل أو ضامن يصل إلى 50 ألف ريال.

السداد على أقساط مريحة حتى 24 شهر.

قرض بدون تحويل راتب يصل إلى 100 ألف ريال،

علماً بأن في حالة إن زاد المبلغ عن الخمسين ألف ريال يتطلب تقديم ضامن أي يمكنك طلب تمويل ب50.000 بدون كفيل ولا تحويل راتب.

أسرع وأسهل إجراءات مع مرونة التعامل مع العملاء.

إمكانية السداد المبكر وفق لوائح البنك المركزي.

الشروط :-

متاح التمويل للسعوديين فقط.

لا يقل عمر العميل سواء (ذكر أو أنثى) عن 21 سنة.

أن يكون على رأس عمل في إحدى القطاعات الحكومية أو شبه الحكومية أو الشركات الكبرى.

طريقة طلب قرض بدون تحويل راتب لا يتطلب ضامن

عن طريق زيارة فرع من فروع الشركة الموجودة في محافظات المملكة أو عبر الموقع الإلكتروني www.al-amthal.com.sa أو الاتصال عبر رقم الهاتف 8003015555، مع الأوراق المطلوبة لتقديم الطلب.

المستندات المطلوبة: