شروط الحصول على قرض الـ 500 ألف ريال الحسن من الصندوق العقاري

أكثر من 600 ألف عقد تمويلي تم توقيعه من قبل صندوق التنمية العقارية التابع لوزارة الإسكان للمواطنين، وذلك ضمن الخيارات التمويلية والسكنية لبرنامج القرض العقاري المدعُوم خلال 4 سنوات فقط، وسط إقبال على الحصول عليه من قبل الكثيرين، بعدما نجح خلال تلك الفترة في توفير أكثر من 354 مليار ريال تمويلات، بالتزامن مع جاهزية منتج الوحدات السكنية، كذلك منتج البناء الذاتي، في حين يتم الحصوف عليه وفق استحقاق فوري لمستفيدي سكني، لزيادة معدلات تملك الأسر.

ضوابط وخيارات القرض المدعوم

أما عن تفاصيل القرض الحسن المدعوم من صندوق التنمية العقارية، فيصل قيمته إلى 500 ألف ريال مدعوم الأرباح بنسبة تصل إلى 100% عبر حلول تمويلية وسكنية حتى يتناسب مع حاجات المواطنين وقدراتهم المالية، كما يوفر العديد من الحلول والخيارات التمويلية والسكنية المتنوعة مثل:

البنـاء الذاتـي لقطع الأرض وغيرها.

شراء وحدات سكنية جاهزة أو تحت الإنشاء.

شراء عقار جاهز مثل (فيلا، شقة، عمارة سكنية) خاص أو من الوزارة.

شراء وحدة تحت الإنشاء أو ما يُطلق عليه الشراء على الخارطة.

مع الأخذ في الاعتبار أنه يمكن اذا كنت مالك لعقار سكني من رهنه للحصول على تمويل عقاري بدفعة واحدة بقيمة تصل إلى 85% من قيمة العقار.

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شروط الحصول على القرض المدعوم