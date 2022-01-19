شروط الحصول على قرض الـ 500 ألف ريال الحسن من الصندوق العقاري

محمد فوزي

أكثر من 600 ألف عقد تمويلي تم توقيعه من قبل صندوق التنمية العقارية التابع لوزارة الإسكان للمواطنين، وذلك ضمن الخيارات التمويلية والسكنية لبرنامج القرض العقاري المدعُوم خلال 4 سنوات فقط، وسط إقبال على الحصول عليه من قبل الكثيرين، بعدما نجح خلال تلك الفترة في توفير أكثر من 354 مليار ريال تمويلات، بالتزامن مع جاهزية منتج الوحدات السكنية، كذلك منتج البناء الذاتي، في حين يتم الحصوف عليه وفق استحقاق فوري لمستفيدي سكني، لزيادة معدلات تملك الأسر.

شروط الحصول على قرض الـ 500 ألف ريال الحسن من الصندوق العقاري

ضوابط وخيارات القرض المدعوم

أما عن تفاصيل القرض الحسن المدعوم من صندوق التنمية العقارية، فيصل قيمته إلى 500 ألف ريال مدعوم الأرباح بنسبة تصل إلى 100% عبر حلول تمويلية وسكنية حتى يتناسب مع حاجات المواطنين وقدراتهم المالية، كما يوفر العديد من الحلول والخيارات التمويلية والسكنية المتنوعة مثل:

  • البنـاء الذاتـي لقطع الأرض وغيرها.
  • شراء وحدات سكنية جاهزة أو تحت الإنشاء.
  • شراء عقار جاهز مثل (فيلا، شقة، عمارة سكنية) خاص أو من الوزارة.
  • شراء وحدة تحت الإنشاء أو ما يُطلق عليه الشراء على الخارطة.
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شروط الحصول على قرض الـ 500 ألف ريال الحسن من الصندوق العقاري

مع الأخذ في الاعتبار أنه يمكن اذا كنت مالك لعقار سكني من رهنه للحصول على تمويل عقاري بدفعة واحدة بقيمة تصل إلى 85% من قيمة العقار.

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شروط الحصول على قرض الـ 500 ألف ريال الحسن من الصندوق العقاري 1 19/1/2022 - 10:02 م

شروط الحصول على القرض المدعوم

  1. أن يكون المستفيد سعوديًا الجنسية والأصل والمنشأ.
  2. أن يكون المستفيد من الدعم مسؤول عن أسرة ويعولها.
  3. ألا يقل عمر طالب الدعم السكني عن 25 سنة.
  4. أن تكون الأسرة المستفيدية مقيمة بشكل دائم في المملكة.
  5. ألايكون قـد سبق لأحد أفراد الأسرة الاستفادة من برنامج دعم سكني حكومي.
  6. تقديم كافة الأوراق المطلوبة المؤكدة لصحة البيانات المسجلة.
  7. التقديم إلكترونيًا عبر بوابة سكني أو الموقع العقاري للصندوق.
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محمد فوزي

صحفي أعمل بمجال الصحافة الإلكترونية منذ عدة سنوات وأعشق العملي الصحفي والتغطية المستمرة للأحداث لحظة بلحظة بحيادية وموضوعية أهوى الفروسية وكرة القدم وحب الإطلاع والسفر


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