قرض العمل الحر للعاطلين دون كفيل في السعودية

يقوم بنك التنمية الاجتماعية السعودي، بتقديم قرض العمل الحر للعاطلين دون كفيل، حيث يعتبر من أحد القروض التي منحتهاالسعودية لأي مواطن يبحث عن عمل؛ بهدف رفع المستوى المعيشي للأفراد ومساعدتهم على أعباء المعيشة، بالإضافة إلى زيادة دخلهم وتشجيعهم على القيام بالمشروعات الصغيرة لتحسين مستوى الدخل.

شروط قرض العمل الحر للعاطلين دون كفيل

فوائد الحصول على قرض العمل الحر للعاطلين دون كفيل في السعودية كثيرة جدا، لذلك يجب توافر هذه الشروط للحصول علي القرض:

يجب على المستفيد من قروض العمل الحر الحصول على الجنسية السعودية لا يكون زائر.

ألا يقل عمر المستفيد من القرض عن ١٧ سنة ولا يزيد عن سنه٦٥.

أن يكون الدخل الشهري للمقترض يزيد عن ١٣٠٠٠ريال سعودي.

يجب على المقترض تسديد جميع الأقساط الخاصة بالقرض لمدة ٤سنوات.

عند تقديم الأوراق المطلوبة يجب توضيح نشاط المستفيد في العمل الحر.

يجب على المقترض استيفاء الذمة المالية خلال سنة.

لا يستطيع حصول المقترض على القرض إذا كان مدينا لبنك آخر في السعودية.

يكون العاطل لديه القدرة المالية على سداد أقساط القرض في موعده المستحق.

مميزات قرض العمل الحر في السعودية

يوجد العديد من المزايا التي يحصل عليها المواطن إذا انطبقت عليه شروط قرض العمل الحر في السعودية وقام بالتسجيل وتتمثل المزايا فيما يلي: