يعتبر قرض الأسرة واحد من أهم القروض التي يبحث عنها المواطنين في المملكة العربية السعودية، يتم تقديم القرض من بنك التنمية الاجتماعية ويهدف إلى تقديم الدعم المالي إلى الأسر الأكثر احتياجاً بهدف تحسين المستوى المعيشي لديهم وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم وتمويل المشروعات الصغيرة، حدد بنك التسليف الشروط المطلوبة للحصول على قرض الأسرة والتي يجب استيفاؤها في المتقدم للحصول على التمويل، ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم رابط الحصول على قرض الأسرة الجديد والشروط المطلوبة 1444.

قرض الأسرة

أعلن بنك التنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن تمويل الأسرة الجديد حيث أن التمويل قيمته كانت 60 ألف ريال ويصل إلى 100 ألف ريال سعودي واللائحة الجديدة للشرائح كالتالي:

ما هي الشروط المطلوبة للحصول على قرض الأسرة من بنك التسليف ؟

هناك عدد من الشروط التي يجب توافرها في المتقدم للحصول على تمويل الأسرة وهي:

يشترط أن يكون المتقدم للحصول على تمويل الأسرة مواطن سعودي الجنسية.

يجب أن لا يزيد عمر المتقدم عن 70 عاماً.

الدخل الشهري للمتقدم يجب أن لا يزيد عن 12 ألف ريال سعودي.

في حالة أن المتقدم متزوج يجب أن تكون الزوجة سعودية الجنسية.

في حالة أن المرأة مطلقة أو أرملة يمكن أن تحصل على تمويل الأسرة.

في حالة أن المتقدم يتجاوز عمره 55 عاماً يحدث تخفيض لرفع الفوائد حتى ينتهي المتقدم من تسديد الأقساط قبل وصوله سن ٦٠ عام.

في حالة ما كان المتقدم للحصول على القرض يبلغ يتراوح عمره ما بين ٦٠ : ٦٥ عام، لا يمنح تمويل يتخطى ٣٠ ألف ريال سعودي.

رابط التقديم على قرض بنك التسليف

يمكن التقديم علي قرض الأسرة من خلال الخطوات التالية: