تعرف على شروط الحصول على قرض إمكان من مصرف الراجحي

يعد مصرف الراجحي من أكثر البنوك الذي يسهل تقديم العديد من الخدمات للمواطنين السعوديين، والآن يقوم بتقديم خدمة التمويل من خلال شركة إمكان وهى شركة تابعة لمصرف الراجحي، فيمكن الحصول على تمويل إمكان الراجحي بشروط وإجراءات سهلة لكل العاملين في القطاعات الحكومية والخاصة، فيعد إمكان الراجحي من أهم أنظمة التمويل الشخصي بالمملكة العربية السعودية، فهو يعمل على مساعدة المواطنين في كافة أمور حياتهم من خلال تسهيل الحصول على تمويل شخصي، كما حصلت تلك التمويلات على ثقة العديد من المواطنين بالمملكة من خلال ما تقدمة من مميزات تعمل على تسهيل الحصول على تمويل شخصي تحت ضوابط محددة من شركة إمكان الراجحي ويتمتع بفترة سداد مرنة حيث تصل إلى 60 شهر.

شروط الحصول على تمويل إمكان الراجحي:

أولاً يلزم أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

يجب أن يتراوح عمر المتقدم للحصول على التمويل من 20 إلى 60 عام.

كما يشترط أن لا يقل مدة عمل المتقدم في القطاع العام عن 6 أشهر.

كما يلزم أن يكون الراتب الشهري للمتقدم لا يقل عن 5000 ريال سعودي.

كيفية التقديم على تمويل إمكان الراجحي:

قم أولاً بزيارة الرابط الرسمي بمصرف الراجحي .

. ثم القيام بتسجيل الدخول إلى الصفحة الرئسية، والقيام بتسجيل حساب شخصي على منصة مصرف الراجحي.

قيام المتقدم بكتابة كافة البيانات المطلوبة والتأكد من صحتها.

قيام العميل بالموافقة على جميع الأحكام والشروط المتعلقة بالتمويل بالضغط على أيقونة موافق.

يحدد العميل مبلغ التمويل الذي يرغب في الحصول عليه.

يقوم العميل برفع كافة الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول على التمويل.

سوف يتم مراجعة الطلب المقدم والرد في أقرب وقت.

الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول على تمويل إمكان الراجحي:

بطاقة الهوية الوطنية السعودية وتكون سارية.

نموذج طلب التمويل الشخصي.

يجب تقديم إثبات من جهة العمل التابع لها العميل بقيمة الراتب الشهري الخاص به.

مميزات تمويل مصرف الراجحي:

يخضع التمويل الشخصي من مصرف الراجحي الى أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية.

يعتبر تمويل مرن حيث يتميز بفترة سداد طويلة تصل إلى 60 شهر.

يستطيع الوافدون إلى المملكة العربية السعودية الحصول على تمويل من مصرف الراجحي في حالة توافر الشروط المحددة من قبل المصرف.

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