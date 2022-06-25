قرار وزارة الحج للحجاج المتقدمين ونتائج القرعة الثانية للحج 2022
نسبة الحجاج في كافة أنحاء العالم
حسب إحصائية وزارة الحج والعمرة السُّعُودية، فقد تصدر حجاج إندونيسيا المشهد بوصول عددهم إلى 10,911 حاجا في المدينة المنورة، بينما وصل عدد الحجاج من دولة نيجريا إلى 9,715 حاجاً، ومن دولة العراق وصل نحو 8,748، ومن دولة إيران وصل نحو 6,133 حاجا، ومن الهند وصل نحو 6,067 حاجا، بينما وصل عدد الحجاج المغادرين من المدينة المنورة إلى أكثر من 152 ألف حاج في طريقهم لمكة المكرمة لأداء فريضة الحج، فيما تبقى بالمدينة المنورة حوالي 80 ألف حاج لتجهيز للحج هذا العام.
من لم يُحالفه الحظّ في القرعة الالكترونيّة، ستكون لديه فرصة لاحقة بالفرز التالي، عندما تتوفّر مقاعد بديلة أو إضافيّة.#مكة_والمدينة_في_انتظاركم_بشوق #بسلام_آمنين pic.twitter.com/dcQ9nx4yx9
— وزارة الحج والعمرة (@HajMinistry) June 15, 2022
شروط الحج في موسم 2022
حددت الوزارة جملة من الشروط الواجب توافرها من اجل الفوز بقرع الحج لهذا العام، ومن هذه الشروط تتضمن ما يلي:
- أن يكون المتقدم للحج سعودي الجنسية أو مقيمًا داخل المملكة.
- لا يتجاوز عمر المتقدم عن 65 عامًا ميلاديًّا.
- أن يكون مكتمل التحصين حسب الحالة الصحية في تطبيق توكلنا السعودي.
- تكون الأولوية لمن لم يسبق له الحج.
نتائج القرعة الثانية للحجاج
أوضح الحساب الرسمي لوزارة الحج والعمرة السعودي، أن من لم يحالفه الحظ في القرعة الإلكترونية الحالية، ستكون لديه فرصة ثانية بالفرز التالي، عندما تتوفّر مقاعد بديلة أو إضافيّة لهذا العام، أما في حالة قرر الحاج إلغاء حجز الحج لسبب ما، يمكن أن يقوم بإلغاء التسجيل بواسطة الخطوات التالية:
- الدخول إلي حساب وزارة الحج والعمرة.
- الضغط على استعلام عن حالة الطلب.
- تعبئة كافة البيانات المطلوبة.
- الضغط علي حذف الطلب في أسفل الصفحة.