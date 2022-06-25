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قرار وزارة الحج للحجاج المتقدمين ونتائج القرعة الثانية للحج 2022

منى إسماعيل
أعلنت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السُّعُودية، عن استقبال أكثر من 232 ألف حاج حتى يوم أمس الجمعة 24 يونيو 2022، من مختلف جنسيات العالم، وحسب إحصائية الحج والعمرة فأن 200,791 حاج وصلوا إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة منذ بَدْء استقبال أولى رِحْلات الحج حتى يوم أمسِ, فيما استقبل مركز الهجرة البري 22,926حاجا، وإلى جانب ذلك قامت الوزارة بإلغاء حجز الحج لعدد من المتقدمين بعد إصدار الفاتورة،  وذلك بسبب عدم سداد قيمة الفاتورة، أو  عدم استيفاء المترشح لشروط التسجيل في حج عام 1443 هجريا، وفي هذا المقال سوف نتعرف علي تفاصيل أكثر حول قرار إلغاء حجز الحج لعدد من المتقدمين في الحج في المملكة.

نسبة الحجاج في كافة أنحاء العالم

حسب إحصائية وزارة الحج والعمرة السُّعُودية، فقد تصدر حجاج إندونيسيا  المشهد بوصول عددهم إلى 10,911 حاجا في المدينة المنورة، بينما وصل عدد الحجاج من دولة نيجريا إلى 9,715 حاجاً، ومن دولة العراق وصل نحو 8,748، ومن دولة إيران وصل نحو 6,133 حاجا، ومن الهند وصل نحو 6,067 حاجا، بينما وصل عدد الحجاج المغادرين من المدينة المنورة إلى أكثر من 152 ألف حاج في طريقهم لمكة المكرمة لأداء فريضة الحج، فيما تبقى بالمدينة المنورة حوالي 80 ألف حاج لتجهيز للحج هذا العام.

قرار إلغاء حجز الحج لعدد من المتقدمين ونتائج القرعة الثانية للحج 2022

شروط الحج في موسم 2022

حددت الوزارة جملة من الشروط الواجب توافرها من اجل الفوز بقرع الحج لهذا العام، ومن هذه الشروط تتضمن ما يلي:

  • أن يكون المتقدم للحج سعودي الجنسية أو مقيمًا داخل المملكة.
  • لا يتجاوز عمر المتقدم عن 65 عامًا ميلاديًّا.
  • أن يكون مكتمل التحصين حسب الحالة الصحية في تطبيق توكلنا السعودي.
  • تكون الأولوية لمن لم يسبق له الحج.

    الحج والعمرة تكشف سبب إلغاء حجز الحج لعدد من المتقدمين وموعد الفرز الثاني للقرعة
    الحج والعمرة تكشف سبب إلغاء حجز الحج لعدد من المتقدمين وموعد الفرز الثاني للقرعة

نتائج القرعة الثانية للحجاج

أوضح الحساب الرسمي لوزارة الحج والعمرة السعودي، أن من لم يحالفه الحظ في القرعة الإلكترونية الحالية، ستكون لديه فرصة ثانية بالفرز التالي، عندما تتوفّر مقاعد بديلة أو إضافيّة لهذا العام، أما في حالة قرر الحاج  إلغاء حجز الحج لسبب ما، يمكن أن يقوم بإلغاء التسجيل بواسطة الخطوات التالية:

  • الدخول إلي حساب وزارة الحج والعمرة.
  • الضغط على استعلام عن حالة الطلب.
  • تعبئة كافة البيانات المطلوبة.
  • الضغط علي حذف الطلب في أسفل الصفحة.
منى إسماعيل

أعمل في إدارة الأعمال، وكاتبة محتوي عربي، وأعشق هواية القراءة والإطلاع.


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