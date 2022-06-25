قرار وزارة الحج للحجاج المتقدمين ونتائج القرعة الثانية للحج 2022

أعلنت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السُّعُودية، عن استقبال أكثر من 232 ألف حاج حتى يوم أمس الجمعة 24 يونيو 2022، من مختلف جنسيات العالم، وحسب إحصائية الحج والعمرة فأن 200,791 حاج وصلوا إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة منذ بَدْء استقبال أولى رِحْلات الحج حتى يوم أمسِ, فيما استقبل مركز الهجرة البري 22,926حاجا، وإلى جانب ذلك قامت الوزارة بإلغاء حجز الحج لعدد من المتقدمين بعد إصدار الفاتورة، وذلك بسبب عدم سداد قيمة الفاتورة، أو عدم استيفاء المترشح لشروط التسجيل في حج عام 1443 هجريا، وفي هذا المقال سوف نتعرف علي تفاصيل أكثر حول قرار إلغاء حجز الحج لعدد من المتقدمين في الحج في المملكة.

نسبة الحجاج في كافة أنحاء العالم

حسب إحصائية وزارة الحج والعمرة السُّعُودية، فقد تصدر حجاج إندونيسيا المشهد بوصول عددهم إلى 10,911 حاجا في المدينة المنورة، بينما وصل عدد الحجاج من دولة نيجريا إلى 9,715 حاجاً، ومن دولة العراق وصل نحو 8,748، ومن دولة إيران وصل نحو 6,133 حاجا، ومن الهند وصل نحو 6,067 حاجا، بينما وصل عدد الحجاج المغادرين من المدينة المنورة إلى أكثر من 152 ألف حاج في طريقهم لمكة المكرمة لأداء فريضة الحج، فيما تبقى بالمدينة المنورة حوالي 80 ألف حاج لتجهيز للحج هذا العام.