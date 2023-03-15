قرار هام بتقليص عدد ساعات الدوام في السعودية خلال شهر رمضان وتعديلات على مواعيد العمل .. إليكم التفاصيل

أعلنت وزارة الموارد البشرية السعودية عن قرار هام وعاجل بخصوص ساعات العمل الخاصة بشهر رمضان الكريم، جاء ذلك القرار تزامناً مع اقتراب بدء شهر رمضان الكريم بعد أيام قليلة، وقررت الوزارة تخفيض عدد ساعات العمل في القطاع الخاص، تابع معنا الآن لمعرفة كل التفاصيل وعدد ساعات الدوام اليومية.

عدد ساعات العمل في رمضان 2023

وقررت الوزارة تخفيض عدد ساعات العمل إلى 6 ساعات فقط في جميع المنشآت في القطاع الخاص خلال شهر رمضان الكريم، ودعت الوزارة الجميع بالالتزام بهذا القرار حتى لا يتم التعرض للمسائلة القانونية في حال مخالفة هذا القرار الوزاري.

ومن المُفترض أن يبدأ الشهر الكريم فلكياً يوم الأربعاء المقبل 22 مارس 2023، وجاء ذلك القرار تزامناً مع بداية هذا الشهر لتخفيف الأعباء على الموظفين.

تعديلات على مواعيد العمل في رمضان

أما عن مواعيد بدء وانتهاء العمل فهناك بعض التعديلات المُقررة وهي:

تبدأ ساعات العمل في القطاع الحكومي من الساعة التاسعة ونصف صباحاً حتى الرابعة عصراً.

العمل المصرفي يبدأ الساعة العاشرة صباحاً حتى الرابعة عصراً.

مراكز تحويل الأموال تبدأ من التاسعة ونصف حتى الخامسة ونصف.

ساعات عمل السوق المالية من العاشرة صباحاً حتى الثالثة مساءاً.

ويُلزم هذا القرار الجميع الالتزام والتطبيق، عدد ساعات العمل لا تزيد عن 6 ساعات، ولا يجوز أن يعمل العامل أكثر من 8 ساعات يومياً، ويكون لدى الموظف 30 دقيقة راحة كل 4 ساعات عمل.