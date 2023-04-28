قرار عاجل يحظر على الأفراد جمع التبرعات وفرض عقوبات على هؤلاء في السعودية 1444

شدد المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي جمع التبرعات إلاّ وفق مجموعة من الشروط، حيث إنها تقتصر على لائحة جمع التبرعات للوجوه الخيرية الصادرة بقرار مجلس الوزراء، ونوضح لكم في السطور التالية كافة التفاصيل التي تدور حول هذا الموضوع.

متطلبات جمع التبرعات

هناك مجموعة من المستندات الهامة للقيام بجمع التبرعات في السعودية وهي تتمثل في الأتي:-

أن يقدم طلب عبر قنوات المركز المعتمدة.

إرفاق شهادة تسجيل المنشأة.

تقديم حساب بنكي معتمد.

إحضار خِطَّة عمل مشروع جمع التبرعات وهي تشمل الأتي:-

الغرض من جمع التبرع.

الفئة المستفيدة.

قيمة مبلغ التبرع.

طريقة احتساب تكلفة إدارة التبرع.

ألية استرداد التبرع للمتبرع.

خِطَّة صرف التبرع ومدته وألية التحقق.

موافقة الجهة المشرفة فنيًا على البرنامج وكذلك النشاط المراد جمع التبرعات له.

طرق جمع التبرعات في السعودية

وضعت اللائحة المختصة جمع التبرعات بإحدى الطرق الذي تتمثل في الأتي:-

الإيداع عن طريقة الخدمات البنكية التي توفرها المنشأة.

المتجر الإلكتروني التابع للجهة المختصة.

الدفع الإلكتروني عن طريقة الأجهزة الذكية.

الرسائل النصية.

نقاط البيع الإلكترونية تحت إشراف الجهة المختصة.

محظورات وواجبات على المرخص له

هناك بعض المحظورات التي تتمثل فيما يلي:-

قبول الإيداعات أو الحوالات من خارج المملكة إلا بموافقة الجهات المعنية.

جمع التبرعات النقدية، ويستثنى منها الجمعيات الأهلية المرخص لها.

إيصال أو تقديم التبرعات لأي شخص أو جهة خارج المملكة إلا بموافقة المجلس.

واجبات إيداع التبرع في السعودية