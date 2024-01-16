أصدرت وزارة الموارد البشرية قراراً يقضي بتخفيض السقف الأعلى لاستقدام العمالة المنزلية بعدد من الدول، وشملت هذه الدول كل من أثيوبيا والفلبين وكينيا وأوغندا وبنجلاديش وسريلانكا، كما جاءت خطوة تخفيض تكاليف استقدام العمالة المنزلية في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية لمراجعة تكاليف الإستقدام وفقاً للتغيرات الطارئة.

قرار عاجل من الموارد البشرية بتخفيض تكاليف استقدام العمالة المنزلية من 6 دول

تخفيض تكاليف استقدام العمالة المنزلية بـ6 دول

وقالت الموارد البشرية أنه لضمان الأسعار العادلة تم تخفيض تكاليف الإستقدام بالدول المذكورة بناءاً على النحو التالي.

الدولة سقف التخفيض الخاص بالعمالة المنزلية الفلبين تم تخفيض التكاليف من 15,900 ريال، إلى 14,700 ريال سريلانكا من 15,000 ريال، إلى 13,800 ريال بنجلاديش من 13,000 ريال إلى 11,750 ريال كينيا من 10,870 ريالا إلى 9000 ريال أوغندا من 9500 ريال إلى 8300 ريال أثيوبيا من 6900 ريال إلى 5900 ريال

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هذا وقد أصدرت الموارد البشرية في وقت سابق ثوجيهاتها لجميع المكاتب المرخصة والشركات بضرورة تحديد الحد الأقصى لتكاليف استقدام العمالة المنزلية من بعض الدول، وتم تحديد الحد الأعلى لدولة سيراليون 7500 ريال، وبوروندي 7500 ريال، وتايلند 10.000 ريال، وهذه المبالغ غير شاملة لضريبة القيمة المضافة.

كما جاء قرار وزارة الموارد البشرية بتخفيض رسوم استقدام العمالة المنزلية لتحسين بيئة العمل وتعزيز جاذبيتها، وشددت الموارد على ضرورة الإلتزام بهذه الأسعار وعدم تجاوزها.