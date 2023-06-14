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قرار عاجل من السعودية لحاملي تأشيرات الزيارة إلى بريطانيا وأمريكا وتأشيرة الشنغن

لقاء ناجح

وزارة السياحة السعودية أعلنت عن إجراءات تسهيل جديدة تمكن حاملي بريطانيا وأمريكا وتأشيرة الشنغن وحاملي الإقامة الدائمة من دول الاتحاد الأوروبي أو المملكة المتحدة أو الولايات المتحدة من زيارة المملكة العربية السعودية للحصول على تأشيرة إلكترونية فورية من خلال موقع  وزارة الخارجية.

تأشيرات الزيارة إلى بريطانيا وأمريكا

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة لتسهيل الوصول إلى المملكة العربية السعودية وإتاحة الفرص لمن يرغب في الاستمتاع بالوجهات السياحية والمشاركة في الأنشطة السياحية والتعرف على تراث المملكة وأعماق تاريخها.

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تسمح قواعد التأشيرة المعدلة بالاستثناءات لحاملي تأشيرة سياحية أو عمل سارية الصلاحية من الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة أو دول اتفاقية شنغن، بشرط تفعيل التأشيرة ودخولها إلى الدولة التي تمنحها مرة واحدة على الأقل.

تأشيرات الزيارة إلى بريطانيا وأمريكا
تأشيرات الزيارة إلى بريطانيا وأمريكا

يشمل هذا الاستثناء الأقارب من الدرجة الأولى لحامل التأشيرة، بما في ذلك أولئك الذين يسافرون معه، والذين لديهم إقامة دائمة في الولايات المتحدة أو دول الاتحاد الأوروبي أو المملكة المتحدة  وصاحب حق الإقامة لشخص يحمل تأشيرة دخول عند الوصول إلى أي منفذ بري أو بحري أو جوي في المملكة.

وتؤكد لوائح التأشيرات السياحية المعدلة على أنه يجب على السياح الالتزام بالقواعد والتعليمات المعمول بها أثناء تواجدهم في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك حمل وثائق الهوية الخاصة بهم في جميع الأوقات، مع ملاحظة أن التأشيرات السياحية لا تسمح بالحج أو أداء العمرة خلال موسم الحج.

تناشد وزارة الخارجية الراغبين في الحصول على مزيد من التفاصيل حول اللوائح الخاصة بالتأشيرات السياحية، وكذلك قائمة الدول التي يمكن لجنسيتها التقدم للحصول على تأشيرة، زيارة الموقع الرسمي لوزارة الخارجية www.mofa. gov.sa.

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لقاء ناجح

كاتبه بموقع نجوم مصرية، خريجه اداب مكتبات ومعلومات، مواكبة لكل مستجدات وأخبار السعودية.

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