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قرار عاجل حول موعد صرف المعاشات التقاعدية لنظام التأمينات الإجتماعية ونظام التقاعد المدني والعسكري عن شهري أبريل ومايو

سيد عطيه
قرار عاجل حول صرف المعاشات التقاعدية لنظام التأمينات الإجتماعية ونظام التقاعد المدني والعسكري عن شهري أبريل ومايو

قامت مؤسسة التأمينات الإجتماعية بالإعلان قبل قليل عن قرارها الجديد بتوحيد موعد صرف كافة المعاشات للمستفيدين، وسيشمل هذا القرار نظام التأمينات الإجتماعية ونظام التقاعد المدني والعسكري، على أن يتم الصرف في بداية كل شهر ميلادي، وسيتم التطبيق بدايةً من أول مايو المقبل 2024.

التأمينات الإجتماعية تعلن توحيد صرف لمعاشات وتقديمها

وجاء قرار المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية بتوحيد صرف المعاشات وتقديمها تماشياً مع قرار مجلس الوزراء السعودي الصادر يوم 15| 11| 1442، والذي حمل رقم 657، والذي يقضي بدمج مؤسسة التقاعد العامة مع التأمينات الإجتماعية.

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وسوف يتم صرف المعاشات في اليوم الأول من كل شهر ميلادي، وهذا يعد صرف مقدم لمعاش الشهر ذاته، وذلك مقارنة بالموعد السابق الذي كان يتم في نهاية كل شهر ميلادي، وأوضحت التأمينات الإجتماعية أن صرف شهر أبريل لمستفيدي نظام التقاعد المدني والعسكري سيكون يوم 25 من أبريل الجاري، وسيتم صرف شهر مايو في في اليوم الأول من الشهر لكافة العملاء المستفيدين.


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عن الكاتب:
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سيد عطيه

كاتب مصري، أعمل بموقع نجوم مصرية هذا إلى جانب عملي الأساسي وهو التدريس بالأزهر الشريف، وحاصل على ليسانس شريعة وقانون وماجستير في الشريعة الإسلامية

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