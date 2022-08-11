أخبار السعودية

عاجل| الحكومة السعودية تزف نبأ سارَّ بشأن استقدام العمالة المنزلية

محمد سيد

أعنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، رسميًا، عن توقيع نائبها الدكتور عبدالله ناصر أبوثنين، اليوم الخميس 11 أغسطس 2022، اتفاقية مشروع القناة الواحدة لإعادة فتح استقدام العمالة المنزلية الإندونيسية بالسعودية في عدة مهن، في حضور ممثل الجانب الإندونيسي وزيرة القوى العاملة إيدا فوزية، مع إتاحة الاستقدام من خلال الشركات المعنية بالتزامن مع تاريخ توقيع الاتفاقية.

طريقة التسجيل في مساند لاستقدام العمالة المنزلية وخدمات منصة مساند الإلكترونية

استقدام العمالة المنزلية

ويقضي القرار بفتح الباب مجددًا أمام استقدام العمالة المنزلية، وتم توقيع الاتفاقية في جزيرة بالي، بحضور وكيل الوزارة للشؤون الدولية الدكتور عدنان النعيم، كما حضر الاجتماع أيضًا الفريق الفني من الوزارة، وممثلي وزارة الخارجية ووزارة الصحة، ولم يكتفي الاجتماع فقط برفع الحظر عن استقدام العمالة المنزلية الإندونيسية فقط.

شروط استقدام العماله المنزلية من اندونيسيا إلي السعودية 1444

إعادة فتح استقدام العمالة المنزلية من إندونيسيا

عاجل| الحكومة السعودية تزف نبأ سارَّ بشأن استقدام العمالة المنزلية
عاجل| الحكومة السعودية تزف نبأ سارَّ بشأن استقدام العمالة المنزلية

بل تم عقد عدد من الاجتماعات الفنية بين الجانبين على هامش توقيع الاتفاقية، لمناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك بسوق العمل والجوانب التشغيلية للمشروع، ومتابعة عدد من القضايا الهامة التي تجمع البلدين في تلك المجالات، والتأكيد على العلاقات القوية المشتركة بينهما والتاريخية.

وتسهيل عمليات الاستقدام

كما أكدا الموارد البشرية خلال الاجتماع، على حرصها الكبير على توحيد قناة استقدام العمالة المنزلية الإندونيسية وتسهيل عملية الاستقدام منها إلى المملكة، والعمل على حماية حقوق كافة أطراف العلاقة التعاقدية، وتنويع جنسيات العمالة المنزلية بما يخدم متطلبات وحاجات سوق العمل السعودي.

محمد سيد

صحفي أعمل بمجال الصِّحافة الإلكترونية منذ عدة سنوات، أعشق العمل الصحفي والتغطية المستمرة للأحداث لحظة بلحظة بحيادية وموضوعية، وأهوى الفروسية وكرة القدم وحب الاطّلاع والسفر


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني، وهو غير مطلوب للتعليق لكن يوفر لك وسيلة للتنبيه في حال قيام شخص بالرد على تعليقك.

تعليق 1
  1. ابو طلق يقول

    الله لا يرد هذه العمالية الى السعودية انا اعتقد ان هناك اتفاق مبطن بين متنفذين ووزارة العمل لاستقدام هذه العمالة المشهورة بالسحر والشعوذة عليه اللعنه من وافق على اعادتها الى السعودية

    الرد