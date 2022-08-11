عاجل| الحكومة السعودية تزف نبأ سارَّ بشأن استقدام العمالة المنزلية

أعنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، رسميًا، عن توقيع نائبها الدكتور عبدالله ناصر أبوثنين، اليوم الخميس 11 أغسطس 2022، اتفاقية مشروع القناة الواحدة لإعادة فتح استقدام العمالة المنزلية الإندونيسية بالسعودية في عدة مهن، في حضور ممثل الجانب الإندونيسي وزيرة القوى العاملة إيدا فوزية، مع إتاحة الاستقدام من خلال الشركات المعنية بالتزامن مع تاريخ توقيع الاتفاقية.

استقدام العمالة المنزلية

ويقضي القرار بفتح الباب مجددًا أمام استقدام العمالة المنزلية، وتم توقيع الاتفاقية في جزيرة بالي، بحضور وكيل الوزارة للشؤون الدولية الدكتور عدنان النعيم، كما حضر الاجتماع أيضًا الفريق الفني من الوزارة، وممثلي وزارة الخارجية ووزارة الصحة، ولم يكتفي الاجتماع فقط برفع الحظر عن استقدام العمالة المنزلية الإندونيسية فقط.

بل تم عقد عدد من الاجتماعات الفنية بين الجانبين على هامش توقيع الاتفاقية، لمناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك بسوق العمل والجوانب التشغيلية للمشروع، ومتابعة عدد من القضايا الهامة التي تجمع البلدين في تلك المجالات، والتأكيد على العلاقات القوية المشتركة بينهما والتاريخية.

وتسهيل عمليات الاستقدام

كما أكدا الموارد البشرية خلال الاجتماع، على حرصها الكبير على توحيد قناة استقدام العمالة المنزلية الإندونيسية وتسهيل عملية الاستقدام منها إلى المملكة، والعمل على حماية حقوق كافة أطراف العلاقة التعاقدية، وتنويع جنسيات العمالة المنزلية بما يخدم متطلبات وحاجات سوق العمل السعودي.