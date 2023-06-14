قرارت هامة من هيئة النقل السعودية | تفاصيل

صرحت وكالة الأنباء السعودية، بأن الهيئة العامة للنقل أكدت على ضرورة إصدار بطاقة السائقين وبطاقة المركبات لشركات نقل الحجاج خلال موسم الحج 1444 هجريا.

وأكدت الهيئة العامة للنقل: “على ضرورة حصول المنشأة على الموافقة من وزارة الحج والعمرة في نقل الحجاج داخل المشاعر المقدسة وفق الاشتراطات المعتمدة لدى وزارة الحج، وأكدت على أهمية الالتزام بحمل كافة التراخيص المتطلبة من قبل الجهات ذات الاختصاص، وذلك تجنبا لإيقاع المخالفات والعقوبات النظامية.”

وكشفت الهيئة خلال الفترة الماضية، تطوير بوابة نقل الإلكترونية لإصدار بطاقات التشغيل وبطاقات السائقين الموسمية التي وصلت إلى أكثر من 12 ألف بطاقة موسمية حتى الآن، حيث يمكن للشركات الاستفادة من الخدمة المقدمة من خلال البوابة naql. sa/ main.

وأكدت الهيئة على الالتزام بأنشطة وخدمات النقل التي تقدم لحجاج بيت الله الحرام، للتأكد من وسائل النقل وامتثالها لجميع الأنظمة والاشتراطات الفنية، وتحقق معايير الأمان والسلامة، وبما يضمن تنقل سلس ومنظم لقاصدي هذه البلاد المباركة وضيوف الرحمن.

كما تحرص الهيئة العامة للنقل إلى تهيئة جميع السبل والوسائل لخدمة ضيوف الرحمن وتحسين تجربتهم والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، كما توفر الهيئة قنوات التواصل معها عبر الرقم الموحد لها: 19929 لجميع المستفيدين.