قرارات هامة من المجلس الصحي السعودي بإجتماعه.. تعرف عليها

نظم المجلس الصحي السعودي، اجتماعه الحادي عشر بعد المئة، برئاسة معالي وزير الصحة رئيس المجلس الصحي السعودي الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل؛ بحضور أعضاء المجلس ممثلي القطاعات الصحية والجهات ذات العلاقة، وذلك داخل مقر الأمانة العامة للمجلس.

تفاعل واسع من القطاعات الصحية

وفي بداية الاجتماع أثنى وزير الصحة على التفاعل الواسع من القطاعات الصحية مع “حملة ولي العهد للتبرع بالدم” وما قدموه من خدمات عالية الجودة لجميع أفراد المجتمع، امتدادًا للمبادرات الإنسانية لقيادة المملكة والنهج الراسخ في رعاية صحة الإنسان، والارتقاء بجودة الحياة.

كما شهد الاجتماع إستعراض عددٍ من الموضوعات المُدرجة على جدول الأعمال، حيث ناقش المجلس عددًا من التقارير ومنها نظام التتبع الإلكتروني للدواء البشري (منصة رصد) تمهيدًا لقيام الجهات الصحية بمطابقة مخزون مستودعاتها من الأدوية مع نظام رصد بشكل كامل، لحوكمة سلسلة الإمداد الخاصة بالأدوية، وأهمية تحقيق الأمن الدوائي من خلال تعزيز توفير الأدوية، وضمان سلامتها ومحاربة الغش فيها.

معدل الإصابة بالسرطان

كما تابع المجلس تقرير معدل الإصابة بالسرطان في المملكة للعام 2023م، وتقرير التزام القطاعات الصحية بإدخال وتحديث بيانات الأسرة في النظام الإلكتروني، والتأكيد على إدخال البيانات بشكل كامل وتحديثها باستمرار في مؤشر نظام إدارة الطاقات الاستيعابية.

ووافق المجلس خلال اجتماعه على الاستبانة الوطنية للمتبرعين بالدم وملحقاتها، واعتبارها استبانة موحدة في جميع المنشآت الصحية لتقييم المتبرعين بالدم، حيث تشمل العديد من الاستفسارات المتعلقة بالنواحي الصحية وعوامل الخطورة للأمراض المعدية؛ من أجل التأكد من سلامة المتبرع وحالته الصحية والدم المنقول؛ والوصول إلى أعلى معايير الجودة والسلامة وهو ما تتبعه بنوك الدم في المملكة لتوفير دم آمن.

كما أقر المجلس آلية التعامل مع حالات العنف والإيذاء والإهمال في المنشآت الصحية العامة والخاصة والعاملين بها، لحماية المتضررين من حالات العنف والإيذاء في المنشآت الصحية وكيفية التعامل مع تلك الحالات، إضافة إلى الموافقة على تحديث لائحة نظام الترميز الطبي.