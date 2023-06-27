قرارات “سكني” الجديدة بخصوص دعم المستفيدين من شهر يوليو

أعلن “سكني” أن العمل تجاه دعم المستفيدين وإيداع المبلغ لا يزال مستمرًا،و سيتم الإيداع في أقرب وقت ممكن، كما أعلنت خدمة العناية بالمستفيدين خلال موقع تويتر الخاص بها أنهم مازالوا يحاولون جاهدين لنزول الدعم للأهالي المستفادة من الدعم السكني، وصرحت بأنه سيتم نزول الدعم حين الانتهاء للحساب البنكي الخاص بالمستفيد بشكل تلقائي كما أسفر برنامج سكني في تصريح آخر أن عملية إيداع الدعم ستكون متاحة من يوم 24 من كل شهر ميلادي على أن يستمر لمدة ثلاث أيام بعدها.

إيقاف دعم سكني لبعض المستفيدين

تساءل أحد المستفيدين من الدعم بأنه قد حصل على اشعار يوضح أنه تم إيقاف إيداع الدعم السكني، وذلك بسبب عدم تقديم ما يثبت عملية البناء،و طلب منه تحديث البيانات الخاصة به عن طريق الموقع الالكتروني لبرنامج سكني والوصول لخدمة”تحديث بيانات منتج البناء الذاتي” وقد أضاف برنامج سكني ردًا على هذه الحالة، حيث صرح بأنه سيتم إعادة الدعم مرة ثانية عند تحديث البيانات.كما أعلنت خدمة العناية بالمستفيدين بأنه سيتم رجوع إيداع الدعم بشكل رجعي عند التحديث، و لضمان ذلك لابد من التسجيل في الخدمة الإلكترونية المتاحة على بوابة الصندوق.

شروط الحصول على الدعم السكني

يتوافر الدعم السكني لكل مواطني المملكة العربية السعودية، ولكن هناك عدة شروط تتمثل في التالي:

لابد أن يكون المتقدم حامل للجنسية السعودية.

لا ينبغي أن يكون المتقدم قد استفاد من الدعم من قبل.

يلزم من امتلاك المتقدم لأي عقار.

تواجد وإقامة المتقدم في المملكة العربية السعودية بشكل كامل.

تقديم المتقدم للمستندات التي تثبت دخله كل شهر.

يلزم ألا يكون قد استفاد من برامج الدعم الأخرى.

الخيارات المتاحة في برنامج سكني

يوفر برنامج سكني العديد من الخيارات والتي تتناسب مع جميع الفئات وتتمثل في التالي: