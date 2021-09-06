قرارات التعليم المرتقبة بشأن اليوم الوطني السعودي| وإتاحة مقررات المناهج إلكترونيًا

قبل أيام من حلول الذكرى الـ 91 لليوم الوطني السعودي، وجهت وزارة التعليم، تعميمًا إلى منسوبيها، بشأن الضوابط والفعاليات التعليمية المقررة، لإحياء تلك الذكرى السنوية، مع إبرازا دور الملك عبدالعزيز، في جمع الشمل وتوحيد الأمة، والتأكيد بالدين والولاء للملك والانتماء للوطن، والاحتفاء بشعار هذا العام “هي لنا دار” وفق الإطار العام، بالإضافة إلى تنفيذ الفعاليات والاحتفالات من قبل جميع المدارس عن بُعد للمرحلة الابتدائية وحضوريًا للمرحلتين المتوسطة والثانوية، شريطة اتخاذ كافة التدابير الوقائية والإجراءات الصحية من الوباء.

وإتاحة المناهج والمقررات إلكترونيًا

ومن ناحية أخرى، واستمرارًا لسير العملية التعليمية بانتظام، أعلنت الوزارة عن رفع المقررات الإلكترونية للمناهج الدراسية الجديدة المقررة عبر منصة مدرستي، لتكون بالفعل متاحة لجميع طلاب وطالبات التعليم العام، وفق معايير التعليم الإلكتروني الصادرة عن المركز الوطني للتعليم الإلكتروني من حيث التصميم والتفاعل والعدالة وإمكانية الوصول والقياس والتقويم، وضمت تلك المناهج:

المواد الدراسية الجديدة المقررة لأول مرة هذا العام.

مناهج المهارات الحياتية والأسرية.

مادة التفكير الناقد.

اللغة الإنجليزية في منهجها المطور.

التربية البدنية والدفاع عن النفس.

المهارات والتقنيات الرقمية.

موعد إجازة اليوم الوطني الـ 91 بالسعودية وعروض وحفلات مميزة منتظرة

العناصر التي تتضمنها المناهج الإلكترونية

العناصر التعليمية التفاعلية. الفيديوهات التعليمية القصيرة والشيقة. الأنشطة التفاعلية والإنفوجرافيك والموشن جرافيك. نقاشات وواجبات وملخصات للدروس التي يتم تقديمها. قياس نواتج التعلم بأدوات تقويم متنوعة.

كيفية تسجيل الدخول منصة مدرستي ورفع حضور الحصص| وإنشاء حساب جديد

جدير بالذكر أنه تحدد أنه يكون يوم الثالث والعشرين من سبتمبر المقبل، الموافق يوم خميس، يوم عطلة رسمية بالمصالح الحكومية والخاصة، احتفالاً باليوم الوطني.