قبول 13579 طالبًا وطالبة .. جامعة الطائف تعلن نتائج القبول للعام الجامعي 1443هـ

أوضح رئيس جامعة الطائف الدكتور يوسف عسيري أن الفرز الآلي النهائي جاء وفق معايير القبول التي وضعها مجلس الجامعة، مباركًا للطلبة والطالبات ممن تم قبولهم لهذا العام الدراسي، متمنيًا لهم عامًا دراسيًا مكللًا .

وأضاف أن الجامعة بادرت هذا العام بزيادة نسبة مقاعد القبول للطلبة، استجابة للظروف الراهنة وإسهامًا من الجامعة في خدمة أبناء محافظة الطائف والفروع التابعة لها، لافتًا إلى أن هذا العام شهد أيضًا زيادة في القبول في التخصصات النوعية في الأقسام الصحية والهندسية، حرصًا من الجامعة على رفد سوق العمل بالتخصصات المطلوبة فيه.

كانت جامعة الطائف قد أعلنت اليوم، نتائج القبول للعام الجامعي القادم 1443هـ للطلاب والطالبات بمرحلتي البكالوريوس والدبلوم في مختلف التخصصات بكليات الجامعة والفروع التابعة لها, البالغ عددهم 13579 طالبًا وطالبة.

استمرار فترة تثبيت القبول 4 أيام

ونوهت عمادة القبول والتسجيل في وقت سابق إلى استمرار فترة تثبيت القبول 4 أيام ابتداء من اليوم الأحد 22-12- 1442هـ إلى يوم الأربعاء 25-12-1442هـ ، كما يجب على الطلبة المقبولين الدخول على خدمة تثبيت القبول للحصول على الرقم الجامعي مع طباعة إشعار القبول أو حفظ الرقم الجامعي ، مع ملاحظة عدم تثبيت القبول خلال الفترة المحددة سيلغي قبول الطالب في الجامعة .

وقالت الجامعة إنه يجب على الطلبة المقبولين في البكالوريوس فتح حساب بنكي في أحد البنوك السعودية وإدخال رقم الآيبان من خلال المنظومة الجامعية لضمان نزول المكافأة الشهرية ويتحمل الطالب مسؤولية رقم الحساب المدخل ، وأن يقوم الطالب بتسجيل جدول الفصل الدراسي الأول من خلال المنظومة الجامعية يوم الأحد 14-1-1443هـ