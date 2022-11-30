قبل نزول معاش ديسمبر: وزارة الموارد البشرية توضح طريقة الاستعلام عن أهلية الضمان

أعلن حساب العناية بالمستفيدين للضمان الاجتماعي المطور التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن نتائج أهلية الضمان الاجتماعي المطور بتاريخ السابع والعشرون من شهر نوفمبر 2022، وتتم دراسة الطلبات الخاصة بالمتقدمين والتحقق من مطابقة البيانات وتوفر الشروط الأساسية المطلوبة فيهم، ويتم عرض كل الاستفسارات الخاصة بالمتقدمين إلى البرنامج والمعلومات الأساسية التي يريد أن يتناولها المتابعين، وقد نوهت الوزارة إلى أن دراسة الأهلية تتم كل شهر، وإن تم تحديث البيانات خلال مدة دراسة الأهلية فهذا لن يؤثر على دراسة الأهلية إلا في الشهر الموالي لإجراء التحديث مثل حذف أو إضافة تابع، وهطا في الفترة الممتدة من 28 حتى الرابع من الشهر الميلادي.

استعلام الضمان المطور لشهر ديسمبر

صدرت نتائج أهلية الضمان الاجتماعي المطور الدورة الثانية عشر منذ يومين فقط، ومع اقتراب موعد صرف المعاش يبحث المستخدمون عن طريقة الاستعلام عن الدعم من خلال النفاذ الوطني الموحد، ويكون هذا من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولا: قم بالولوج عبر النفاذ الوطني الموحد أضف كلا من رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور الخاصة بالمستخدم يتعين عليك النقر على زر تسجيل الدخول ثم انقر على خيار خدمات حدد منصة الدعم والحماية الاجتماعية ليتم الانتقال بك إلى صفحة برنامج الضمان المطور يتعين عليك النقر على برامج الدعم الخاصة بك، ثم اختر برنامج الضمان الاجتماعي ستتعرف على حالة الأهلية الخاصة بك إذا كنت مستحقا للدعم من عدمه

شروط الضمان الاجتماعي المطور

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن شروط الضمان المطور التي يجب أن تتوفر في المستفيدين، وقد أكدت على ضرورة توفرها من أجل أن يتم صرف المعاش للمستفيد، وهي كما يلي: