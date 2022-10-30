قبل نزول المعاش…موقف مستفيدي الضمان القديم غير المسجلين بالنظام المطور

لم يبق على صرف معاش الضمان المطور في السعودية سوى ساعات قليلة فقط، لأن نتائج الأهلية قد صدرت يوم الخميس الماضي 27 من أكتوبر 2022، أما نزول الدعم فسيكون يوم الثلاثاء 01 من نوفمبر 2022، والآلاف من السعوديين يترقبون هذا الموعد بفارغ الصبر، نخص بالذكر الأشخاص المستفيدين من الضمان القديم الذين تم تحويلهم للضمان المطور، وهذا هو أول شهر في الضمان المطور، وقد تزايدت الأسئلة عن موقف الأشخاص القدامى الذين لم يقوموا بالتسجيل في الضمان المطور، لأن أبواب التسجيل ستغلق اليوم 30 أكتوبر حسب إعلان وزارة الموارد البشرية، وسنتحدث عن تفاصيل الموضوع في هذا المقال.

موقف مستفيدي الضمان القديم لغير المسجلين بالنظام المطور

كشفت وزارة الموارد السعودية عن إغلاق أبواب التقديم في الضمان المطور، وسبق وأن تم تمديد موعد التسجيل منذ شهر مايو حتى يوم 30 أكتوبر 2022، كما صرحت بأن الأشخاص غير المسجلين في الضمان المطور من القدامى سيتم إيقاف الدعم عنهم، وهذا لأنهم ألغوا الضمان القديم، في حين أن المسجلين سيصرف لهم المعاش في التاريخ المحدد حسب الزيادة المقررة.

شروط أهلية الضمان الاجتماعي المطور

وضعت وزارة الموارد الشروط التي يجب أن تتوفر في المتقدمين للحصول على دعم برنامج الضمان، وهي:

الجنسية السعودية، أو أن يكون لهم بطاقات تنقل سارية المفعول

أن يثبت المتقدم إقامته في المملكة، وسنه يجب أن يكون أكثر من 18 سنة

لا يجب أن يكون الشخص الراغب في الحصول على الدعم مقيما في دار إيواء أو مسجون

كما لا يجب أن يكون لديه أملاك ذات قيمة عالية أو عقارات

الدخل الشهري للمتقدم لا يكون أزيد من 1100 للعائل ويعتبر الحد المانع للبرنامج

إن العائل المستفيد من المعاش عليه أن يستوفي كل متطلبات الوزارة فيما يتعلق بصحة وتعليم الأبناء.

الزيادة المقررة للمستفيدين شهر نوفمبر

أعلنت وزارة الموارد بأنها ستستمر في صرف الزيادة للعائل وهذا بنسبة عشرون بالمئة، أما الدعم الإضافي للتابع سيصرف له بنسبة ستة وتسعون بالمئة.

تقديم اعتراض الضمان المطور