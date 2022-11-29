قبل صرفه بساعات.. شروط الضمان الاجتماعي المطور 1444 للمتزوجه

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن الشروط الواجب توافرها في كافة المتقدمين من أجل الحصول على دعم الضمان الاجتماعي المطور، حيث أن البرنامج يعمل على دعم شريحة كبيرة من المواطنين والأسر الأكثر احتياجًا في المملكة العربية السعودية، وفي السطور التالية نوضح لكم كافة التفاصيل الهامة حول شروط التسجيل في الضمان.

شروط تسجيل المرأة المتزوجة في الضمان الاجتماعي

هناك بعض الشروط الهامة من أجل تسجيل المرأة المتزوجة في الضمان المطور وهي تتمثل في التالي:-

القيام بكتابة كافة المعلومات والبيانات الخاصة بالزوج.

إدخال بيانات راتب الزوج.

إرفاق جميع المستندات التي توضح دخله الشهري.

تقديم بيانات كافة أفراد الأسرة الذين هم معه.

إدخال معلومات محل الإقامة الفعلي.

تدوين رقم الهاتف الخاص باسم الزوجة.

أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية.

ألا يزيد الراتب الخاص بالزوجة عن 1100 ريال سعودي.

عدم تعدي الحد الأدنى عن 550 ريال لباقي الأفراد.

عد للجوء الزوجة المستفيدة إلى دور الإيواء الحكومية.

شروط الضمان الاجتماعي المطور

من أجل القيام بالحصول على دعم الضمان المطور عليك اتباع الشروط التالية:-

يجب أن يكون الشخص سعودي الجنسية.

أن لايتعدى الدخل الشهري له عن 1100 ريال.

عدم امتلاكه لأي أصول أو عقارات ذات قيمة عالية.

عدم جلوس الشخص المستفيد في دور الإيواء.

العقوبات التي تُفرض على الزوجة

هناك بعض العقوبات التي تفرضها وزارة الموارد البشرية على الزوجة عند التسجيل في الضمان المطور بدون الزوج المسؤول وهي كالاتي:-