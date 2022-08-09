حساب المواطن يوجه تنبيه وتحذير للمستفيدين مع صرف الدفعة 57

ينتظر ملايين المستفيدين من برنامج حساب المواطن خلال الساعات القليلة القادمة صرف الدفعة رقم 57، والتي من المقرر أن يتم إيداعها بحساباتهم مع الساعات الأولى من صباح الأربعاء الموافق العاشر من شهر أغسطس 2022، وكما عود برنامج حساب المواطن متابعيه على صفحته الرسمية على موقع “تويتر” من الإجابة عن أي استفسارات، وتوجيه كافة التنبيهات والتحذيرات التي قد يراها هامة ومؤثرة على صرف مستحقاتهم المالية، وجه حساب المواطن تنبيه في شكل تساؤل حول التوقيت الواجب تحديث البيانات به، وجاءت الإجابة بأنه خلال 15 يوم من حدوث التغيير.

حساب المواطن ينبه على ضرورة وأهمية تحديث البيانات

وكشف حساب المواطن أنه يستوجب على كل مستفيد حدث عنده تغير في الحالة، أن يقوم بتحديث بياناته من خلال الدخول على الرباط الرسمي لحساب المواطن، في مدة لا تتجاوز 15 يوم من تاريخ حدوث التغيير، كما أجابت خدمة المستفيدين عن استفسار أحد المواطنين بخصوص ظهور رمز حالة الأهلية 1016، حيث أوضحت بأنه في حالة ظهور حالة الأهلية بأنه “غير مؤهل” يستوجب هذا التحديث الفوري، وذلك نظراً لعدم الأهلية، بعدها يتم تقديم اعتراض على الأسباب الظاهرة بسبب عدم الأهلية، في مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ صدور نتيجة الأهلية.

ويمكنك تحديث البيانات الخاصة بك باتباع الخطوات التالية:

ادخل على موقع حساب المواطن وسجل الدخول على حسابك.

توجه إلى تعبئة واستكمال الطلب.

غير كافة البيانات التي حدث عليها تعديل في البيانات العامة، ثم اضغط على حفظ.

الفيديو التالي يوضح الخطوات التفصيلية لتحديث البيانات

تحذير من حساب المواطن من إخفاء أي معلومات جوهرية

كما حذر برنامج حساب المواطن كافة المستفيدين من إخفاء أي معلومات قد تكون جوهرية ويمكن أن يكون لها تأثير على أهلية المستفيد أو قيمة استحقاقه الفعلية، وأكد على أن عقوبة هذا التصرف يمكن أن تصل إلى إيقاف الدعم عن المستفيد الأساسي وحرمانه منه لمدة لا تزيد عن سنتين، كما يمكن أن تتسبب في استرداد ما حصل عليه المستفيد بدون وجه حق.

وأوضح البرنامج أن حالات عدم الإفصاح تشمل كل مما يأتي:

تقديم معلومات أو بيانات جوهرية مُضللة.

إخفاء أي معلومات جوهرية يجب الإفصاح عنها.

التحايل بأي طريقة للحصول على الدعم.

وتستوجب كافة الأفعال السابقة تطبيق المادة رقم (20) بحق المستفيد والتي تنص على “إيقاف الدعم عن المستفيد الأساسي، وحرمانه من الحصول على الدعم لمدة لا تزيد على (سنتين)، أو استرداد الدعم الذي حصل عليه بغير وجه حق وفقًا للإجراءات النظامية اللازمة لذلك، أو اتخاذهما معًا”.