قبل انطلاق المهمة العلمية..ولي العهد يستقبل أول فريق رواد فضاء سعودي يصل إلى المحطة الدولية

استقبل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اليوم الإثنين 17 أبريل 2023، رواد الفضاء السعوديين ريانة برناوي وعلي القرني ومريم فردوس وعلي الغامدي، وذلك بعد اجتيازهم البرنامج التأهيلي بنجاح، ومن المقرر انطلاقهم في مهمة علمية للمملكة العربية السعودية إلى محطة الفضاء الدولية مايو المقبل.

وأكد ولي العهد في حديثه لرواد الفضاء أنهم ممثلون الشعب السعودي وطموحاته في الإسهام بالبحوث والابتكارات لإيجاد حلول مستدامة تخدم البشرية، مشيرا إلى الامال المعقودة على رائدة الفضاء ريانة برناوي ورائد الفضاء علي القرني، كونهما سفيرين وممثلين للوطن في محطة الفضاء الدولية بمهمة تحمل أهدافا سامية لحماية كوكب الأرض من خلال مجموعة الأبحاث التي سيجريها رواد الفضاء في مجالات الصحة واستدامة البيئة، متمنيا لهم التوفيق و العودة بسلام إلى أرض الوطن.

وأشار ولي العهد إلى دور قطاع الفضاء في المساهمة في تعزيز تنافسية المملكة دوليا، وأهمية استكشاف الفضاء لخدمة العلم و الإنسانية.

من جانبهم عبر رواد الفضاء عن فخرهم بلقاء ولي العهد، مؤكدين على شكرهم واعتزازهم بدعمه المتواصل لهم، عازمين على بذل قصارى جهدهم في مهمتهم التاريخية، متطلعين لترك بصمة في مجال الفضاء لخدمة البشرية.

أول رائدة فضاء سعودية

يذكر أن برناوي ستكون أول رائدة فضاء سعودية وعربية مسلمة، بينما يعد علي القرني أيضا أول رائد فضاء سعودي يصل إلى محطة الفضاء الدولية، بينما تسند لمريم فردوس وعلي الغامدي مهام في المحطة الأرضية لمساعدة رائدي الفضاء ريانة والقرني خلال مهمتها العلمية في محطة الفضاء الدولية.